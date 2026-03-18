華為技術日本（ファーウェイ・ジャパン）は、ランニング体験のさらなる進化を追求した新製品スマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT Runner 2」を、3月27日から発売する。カラーはオレンジ、ブルー、ブラックの3色展開。通気性に優れたAirDryウーブンベルトのほか、フルオロエラストマーベルトも同梱している。

「HUAWEI WATCH GT Runner 2」は、2021年に発売したファーウェイ初の本格的なランナー特化型ウォッチ「HUAWEI WATCH GT Runner」の進化モデル。初代GT Runnerで高く評価された精密な測位性能、科学的なトレーニング支援、軽量な装着感を継承しながら、さらに薄く、軽く、より高精度に進化した。





同製品は、卓越したランニング体験を支えるウルトラスリムデザイン、進化した測位性能、科学的根拠に基づくトレーニング支援機能を搭載した、HUAWEI史上最もプロフェッショナルなスマートランニングウォッチになっている。世界で初めてフルマラソン2時間切りを達成したエリウド・キプチョゲ氏、および同氏が所属するdsm−firmenich Running Teamとの協力によって、プロアスリートの知見を生かした機能開発を実現。日々のトレーニングからレース本番まで、あらゆるランナーの挑戦をサポートする。

さらに、同製品は、ランニング機能に加え、ゴルフや登山を含む100種類以上のスポーツに対応。最新の健康モニタリングシステム「HUAWEI TruSense」による総合的なヘルスケア管理（医療目的では使用できない。24時間測定とは一定期間毎の計測値を定期的に表示することを意味している）や、Bluetooth通話、音楽再生などのスマート機能も搭載している。

スポーツ、健康管理、日常生活まで幅広くサポートするオールラウンドなスマートウォッチとして、ユーザーのアクティブなライフスタイルを支える。

［小売価格］5万4780円（税込）

［発売日］3月27日（金）

ファーウェイ・ジャパン＝https://www.huawei.com/jp