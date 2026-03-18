ロッテは、4月6日に、ロッテのアイスカテゴリーにおいて10年ぶりとなる待望の完全新ブランド「アジアに恋して」を発売する。新ブランドのコンセプトはその名のとおり「アジア」。爽やかで心地よい異国情緒あふれる味わいと香りが、解放的な気分にさせてくれるアジアンデザートアイス4品を揃えた。

昨今、日本の気候が亜熱帯化してきていることに加え、フェスや流通・外食においてもアジアンフェアが非常に多く実施されており、若年層を中心に「アジア」がもはや単なるブームではなく、日常を彩る欠かせない要素として定着・浸透してきている。こうした日常に最も近い“ワクワクする非日常”の象徴としてのアジアと、気分を上げてくれる特別なものであるスイーツを掛け合わせ、それらの欲求に応えるアジアンスイーツ一点に集中した特化型アイスがここに誕生した。

アジアな世界観を表現した「アジアに恋して」をぜひ試してみてほしいという。



「アジアに恋して 黒糖烏龍ミルクティー」

「アジアに恋して 黒糖烏龍ミルクティー」は、ふくよかな香味が特長の鉄観音烏龍を使用。黒糖烏龍アイスは黒糖の深みを感じられながらも、烏龍の香ばしさのあるふくよかな香味を感じられるアイスになっている。ミルクアイスは黒糖烏龍アイスとバランスよく味わえるよう、すっきりとしたやさしい甘さにしている。黒糖ソースはアイス全体の味わいに深みを出すために、深みのあるソースを使用し、最後まで食べ飽きないおいしさになるように仕立てている。



「アジアに恋して クリーミー杏仁豆腐」

「アジアに恋して クリーミー杏仁豆腐」は、杏仁アイスは杏仁豆腐の華やかな風味とクリーミーな味わいのもっちりとした食感のアイス。杏仁ソースはコクと甘味のあるソースを使用し、ひとつのカップの中でも食べる箇所によって様々な杏仁の味わいを楽しめる、最後まで食べ飽きない仕立てになっている。





「アジアに恋して ジャスミンミルクティー」は、余韻に華やかな香りを楽しめるジャスミンミルクティーアイス。パッションフルーツソースは甘酸っぱい味わいで暑い季節でも爽やかに楽しめる仕立てになっている。



「アジアに恋して マンゴーラッシー」

「アジアに恋して マンゴーラッシー」は、アルフォンソマンゴー果汁・果肉を使用。ラッシー風に仕上げることで甘みと酸味の調和のとれた味わいに仕上げ、暑い季節にもすっきりと食べられるアイスになっている。マンゴーソース入りで最後まで食べ飽きないおいしさになるように仕立てている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月6日（月）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp