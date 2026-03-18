サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、普段はフラットに収納でき、使うときだけサッと広げて座れる折りたたみ式ペーパースツール「150−SNCRD75BK（ブラック）」と「150−SNCRD75BR（ブラウン）」を発売した。

ポイントは、紙素材なのに耐荷重約300kgの高耐久設計とこと。折りたたみ式＆軽量設計で持ち運びもラクラクだという。スツールにもサイドテーブルにも使える2WAY仕様になっている。

使うときだけサッと広げて使用できる折りたたみ式のラウンドスツール。使わないときはコンパクトに収納できるため、リビングやワークスペースはもちろん、来客用の椅子としても便利に活躍する。継ぎ目はマグネットで固定する仕組みを採用しており、工具不要で簡単に設置可能。必要なときにすぐ使える、スマートで実用的な設計になっている。

紙素材を採用しながらも、内部にハニカム構造を取り入れることで高い強度を実現した。耐荷重は約300kgと非常に頑丈で、大人でも安心して座ることができる。軽量と高耐久を両⽴した設計によって、見た目以上の安定感を提供。従来の紙製家具のイメージを覆す、新しい構造デザインになっている。

座面にはクッションを採用し、長時間座っても疲れにくい快適な座り心地を実現した。やさしい丸みを帯びたラウンドデザインは、インテリアにもなじみやすく、角がないため安心して使用できる。シンプルながら機能性を追求したデザインで、自宅・オフィス・イベントスペースなどさまざまなシーンにマッチする。

座面をフラット面にすれば、サイドテーブルとしても使用可能。飲み物や小物、ノートPCなどを置く簡易テーブルとして活用でき、限られたスペースでも効率よく使える。椅子とテーブルの2役をこなすため、ワンルームや在宅ワーク環境、アウトドアシーンなどでも便利に活躍する。

本体重量は約2.4kgと軽量設計で、女性でも簡単に持ち運びできる。紙素材を活用した環境配慮型デザインを採用しており、サステナブルなライフスタイルにも貢献する。実用性と環境への配慮を両立した、新しい家具の選択肢として注目の製品になっている。

［小売価格］8163円（税別）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp