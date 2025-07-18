◆米大リーグオープン戦 ドジャース―ジャイアンツ（１８日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日午前５時５分開始予定）、オープン戦の本拠地・ジャイアンツ戦に先発する。スタメンが発表され、大谷は打順には入らなかった。

投手としてオープン戦に登板するのは今季初。２３年９月に右肘手術を受け、２４年はリハビリに専念し、２５年は６月の投手復帰だったため、オープン戦で登板するのは、２３年２月２８日の敵地・アスレチックス戦以来、３年ぶりとなる。

また、この日は投手に専念し、打線に入ることはなかった。大谷は２１年以降、登板日も「投手兼指名打者」で打線にも入っていたが、投手に専念するのは、最後にオープン戦で投げた２３年２月２８日の敵地・アスレチックス戦以来となる。

大谷は第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、レギュラーシーズンを見据えて打者に専念。投手としての登板はなかった。それでも２月の侍ジャパン合流前に２度、アリゾナ州グレンデールのキャンプで２度ライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板し、１２日（同１３日）の侍ジャパンの練習前にもライブＢＰで森下、坂本（ともに阪神）、小園（広島）、若月（オリックス）、中村（ヤクルト）相手に投げて調整していた。

大谷は今後、２２〜２４日（同２３〜２５日）のオープン戦最終カードとなるエンゼルス３連戦のいずれかで先発。開幕後は２カード目の３０〜４月１日（同３１〜４月２日）の本拠地でのガーディアンズ３連戦での登板が見込まれている。

ドジャースのスタメンは以下の通り。

１（二）ロハス

２（一）フリーマン

３（遊）ベッツ

４（三）マンシー

５（左）Ｔ・ヘルナンデス

６（中）パヘス

７（捕）ラッシング

８（右）エスピナル

９（指）フリーランド

先発・大谷翔平＝右