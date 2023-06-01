プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「お手軽ガパオのレシピ 本格的なタイの味わいを再現 by山下 和美さん」 「アサリのエスニックスープ」 「ハチミツレモンゼリー」 の全3品。
ご飯が進む味付けのガパオライスにサッパリしたスープとデザートを付けた、本格エスニックプレート。

【主食】お手軽ガパオのレシピ 本格的なタイの味わいを再現 by山下 和美さん


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調理時間：15分
カロリー：759Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

鶏もも肉  1枚
玉ネギ  1/2個
赤パプリカ  1/4個
ニンニク  (みじん切り)1片分
赤唐辛子  (刻み)1/2本分
バジル  (生)15~20枚
＜調味料＞
  砂糖  小さじ1/2
  ナンプラー  大さじ1
  オイスターソース  大さじ1
卵  2個
  塩コショウ  少々
ご飯  (炊きたて)茶碗2杯分
バジル  (飾り)適量 サラダ油  適量

【下準備】

鶏もも肉は余分な脂を取り除き、1.5cm角に切る。玉ネギは1cm角に切る。赤パプリカはヘタと種を取り除き、1cm角に切る。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏もも肉とニンニク、赤唐辛子を加えて炒める。

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2. 色が白っぽく変わったら、玉ネギ、赤パプリカを加え、さらに炒める。＜調味料＞とバジルを加えて炒め合わせる。

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3. 目玉焼きを作る。フライパンに多めのサラダ油を中火で熱し、卵を1個ずつ割り入れる。塩コショウをし、揚げ焼きにする。

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4. 器にご飯と(2)を盛り、目玉焼きをのせ、バジルを添える。

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【スープ・汁】アサリのエスニックスープ
アサリのうま味とセロリの香りがマッチしたさわやかなスープです。

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調理時間：10分
カロリー：40Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

アサリ  (砂出し)200g
セロリ  1/2本 シメジ  1/4パック ＜スープ＞
  水  400ml
  顆粒チキンスープの素  小さじ1
  酒  大さじ2
ナンプラー  小さじ1
塩コショウ  少々
レモン  (くし切り)2個
セロリ  (葉:飾り)適量

【下準備】

アサリは殻をこすり合わせて洗い、ザルに上げて水気をきる。セロリは筋を引き、斜め薄切りにする。

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シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。レモンは、果肉と皮の間を切り落とさないように切れ目を入れる。

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【作り方】

1. 鍋にアサリ、＜スープ＞の材料を入れて中火にかけ、煮たったらアクを取る。

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2. セロリとシメジを加えて1分程煮、ナンプラーと塩コショウで味を調える。火を止めて器に注ぎ、レモンとセロリの葉を添える。レモンを搾っていただく。

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【デザート】ハチミツレモンゼリー
甘酸っぱいゼリー。サッパリしていて食後にピッタリです。

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調理時間：1時間10分
カロリー：117Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

レモン汁  大さじ4
砂糖  大さじ2
水  150ml
粉ゼラチン  小さじ1.5
  水  大さじ2
＜シロップ＞
  水  60ml
  ハチミツ  大さじ2
クコの実  大さじ1
レモン  (輪切り)1~2枚

【下準備】

粉ゼラチンは水に振り入れて、ふやかす。レモンの輪切りは6〜8等分する。クコの実はサッと水洗いし、お湯につけてもどす。

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【作り方】

1. ゼリーを作る。小鍋に砂糖と水を入れて中火にかける。沸騰したら火を止め、ゼラチンを加えて溶かす。粗熱が取れたらレモン汁を加えて混ぜ、バットに流し入れて冷蔵庫で1時間以上冷やす。

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2. 小鍋に＜シロップ＞の材料を中火にかけ、ハチミツを溶かす。粗熱を取り、冷蔵庫で冷やす。

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3. (1)のゼリーをスプーンで崩して器に盛り、(2)をかける。クコの実とレモンを散らす。

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