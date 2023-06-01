【今日の献立】2026年3月19日(木)「お手軽ガパオのレシピ 本格的なタイの味わいを再現 by山下 和美さん」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「お手軽ガパオのレシピ 本格的なタイの味わいを再現 by山下 和美さん」 「アサリのエスニックスープ」 「ハチミツレモンゼリー」 の全3品。
ご飯が進む味付けのガパオライスにサッパリしたスープとデザートを付けた、本格エスニックプレート。
【主食】お手軽ガパオのレシピ 本格的なタイの味わいを再現 by山下 和美さん
調理時間：15分
カロリー：759Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
玉ネギ 1/2個
赤パプリカ 1/4個
ニンニク (みじん切り)1片分
赤唐辛子 (刻み)1/2本分
バジル (生)15~20枚
＜調味料＞
砂糖 小さじ1/2
ナンプラー 大さじ1
オイスターソース 大さじ1
卵 2個
塩コショウ 少々
ご飯 (炊きたて)茶碗2杯分
バジル (飾り)適量 サラダ油 適量
2. 色が白っぽく変わったら、玉ネギ、赤パプリカを加え、さらに炒める。＜調味料＞とバジルを加えて炒め合わせる。
3. 目玉焼きを作る。フライパンに多めのサラダ油を中火で熱し、卵を1個ずつ割り入れる。塩コショウをし、揚げ焼きにする。
4. 器にご飯と(2)を盛り、目玉焼きをのせ、バジルを添える。
【スープ・汁】アサリのエスニックスープ
アサリのうま味とセロリの香りがマッチしたさわやかなスープです。
調理時間：10分
カロリー：40Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
セロリ 1/2本 シメジ 1/4パック ＜スープ＞
水 400ml
顆粒チキンスープの素 小さじ1
酒 大さじ2
ナンプラー 小さじ1
塩コショウ 少々
レモン (くし切り)2個
セロリ (葉:飾り)適量
シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。レモンは、果肉と皮の間を切り落とさないように切れ目を入れる。
2. セロリとシメジを加えて1分程煮、ナンプラーと塩コショウで味を調える。火を止めて器に注ぎ、レモンとセロリの葉を添える。レモンを搾っていただく。
【デザート】ハチミツレモンゼリー
甘酸っぱいゼリー。サッパリしていて食後にピッタリです。
調理時間：1時間10分
カロリー：117Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
砂糖 大さじ2
水 150ml
粉ゼラチン 小さじ1.5
水 大さじ2
＜シロップ＞
水 60ml
ハチミツ 大さじ2
クコの実 大さじ1
レモン (輪切り)1~2枚
2. 小鍋に＜シロップ＞の材料を中火にかけ、ハチミツを溶かす。粗熱を取り、冷蔵庫で冷やす。
3. (1)のゼリーをスプーンで崩して器に盛り、(2)をかける。クコの実とレモンを散らす。
ご飯が進む味付けのガパオライスにサッパリしたスープとデザートを付けた、本格エスニックプレート。
【主食】お手軽ガパオのレシピ 本格的なタイの味わいを再現 by山下 和美さん
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：759Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）鶏もも肉 1枚
玉ネギ 1/2個
赤パプリカ 1/4個
ニンニク (みじん切り)1片分
赤唐辛子 (刻み)1/2本分
バジル (生)15~20枚
＜調味料＞
砂糖 小さじ1/2
ナンプラー 大さじ1
オイスターソース 大さじ1
卵 2個
塩コショウ 少々
ご飯 (炊きたて)茶碗2杯分
バジル (飾り)適量 サラダ油 適量
【下準備】鶏もも肉は余分な脂を取り除き、1.5cm角に切る。玉ネギは1cm角に切る。赤パプリカはヘタと種を取り除き、1cm角に切る。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏もも肉とニンニク、赤唐辛子を加えて炒める。
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2. 色が白っぽく変わったら、玉ネギ、赤パプリカを加え、さらに炒める。＜調味料＞とバジルを加えて炒め合わせる。
©Eレシピ
3. 目玉焼きを作る。フライパンに多めのサラダ油を中火で熱し、卵を1個ずつ割り入れる。塩コショウをし、揚げ焼きにする。
©Eレシピ
4. 器にご飯と(2)を盛り、目玉焼きをのせ、バジルを添える。
©Eレシピ
【スープ・汁】アサリのエスニックスープ
アサリのうま味とセロリの香りがマッチしたさわやかなスープです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：40Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）アサリ (砂出し)200g
セロリ 1/2本 シメジ 1/4パック ＜スープ＞
水 400ml
顆粒チキンスープの素 小さじ1
酒 大さじ2
ナンプラー 小さじ1
塩コショウ 少々
レモン (くし切り)2個
セロリ (葉:飾り)適量
【下準備】アサリは殻をこすり合わせて洗い、ザルに上げて水気をきる。セロリは筋を引き、斜め薄切りにする。
©Eレシピ
シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。レモンは、果肉と皮の間を切り落とさないように切れ目を入れる。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にアサリ、＜スープ＞の材料を入れて中火にかけ、煮たったらアクを取る。
©Eレシピ
2. セロリとシメジを加えて1分程煮、ナンプラーと塩コショウで味を調える。火を止めて器に注ぎ、レモンとセロリの葉を添える。レモンを搾っていただく。
©Eレシピ
【デザート】ハチミツレモンゼリー
甘酸っぱいゼリー。サッパリしていて食後にピッタリです。
©Eレシピ
調理時間：1時間10分
カロリー：117Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）レモン汁 大さじ4
砂糖 大さじ2
水 150ml
粉ゼラチン 小さじ1.5
水 大さじ2
＜シロップ＞
水 60ml
ハチミツ 大さじ2
クコの実 大さじ1
レモン (輪切り)1~2枚
【下準備】粉ゼラチンは水に振り入れて、ふやかす。レモンの輪切りは6〜8等分する。クコの実はサッと水洗いし、お湯につけてもどす。
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【作り方】1. ゼリーを作る。小鍋に砂糖と水を入れて中火にかける。沸騰したら火を止め、ゼラチンを加えて溶かす。粗熱が取れたらレモン汁を加えて混ぜ、バットに流し入れて冷蔵庫で1時間以上冷やす。
©Eレシピ
2. 小鍋に＜シロップ＞の材料を中火にかけ、ハチミツを溶かす。粗熱を取り、冷蔵庫で冷やす。
©Eレシピ
3. (1)のゼリーをスプーンで崩して器に盛り、(2)をかける。クコの実とレモンを散らす。
©Eレシピ