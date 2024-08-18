お笑いタレント・あばれる君がアウトドアブランド「コールマン」の外遊びアンバサダーに任命されたことが１８日、発表された。

今回の就任は、家族での外遊びやアウトドア体験の楽しさを幅広い世代に届けることが目的。アウトドアを始めたいファミリー層を中心に、「はじめての外遊び・キャンプ体験」を後押しする。ＳＮＳを中心に、新商品の体験レビューやキャンプ飯の紹介なども展開し、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルとも連動してアウトドアの魅力を伝えていく。

夏には、自身がプロデュースする体験型アウトドアコミュニティー「あばれる君アドベンチャークラブ」とのコラボイベントを実施予定。参加者は同社の製品を使用しながら機能性や使いやすさを体験できる。

あばれる君は「コールマンとあばれる君のアドベンチャークラブが夢のコラボ！喜びで爆発しそうです！！」と感激のコメント。「雄大な景色を自分の目で見る。そして自然への畏敬の念を呼び覚まそう！かっこいい手袋でも軍手でもいい。かっこいいスニーカーでも長靴でもいい。まずはキャンプを楽しもう！」と語った。