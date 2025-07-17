ドジャース・大谷翔平投手（３１）が、１８日（日本時間１９日）の本拠地・ジャイアンツ戦でオープン戦初登板することを１７日（同１８日）、Ｄ・ロバーツ監督（５３）が明かした。今後は、２２〜２４日（同２３〜２５日）のオープン戦のエンゼルス３連戦のいずれかで投げ、３０日〜４月１日（同３１日〜４月２日）の開幕２カード目となる本拠地・ガーディアンズ戦で先発することが濃厚となった。二刀流完全復活へ、投手としても最終調整の段階に入る。

大谷の投手調整も、開幕へ向けていよいよ最終段階に入る。ロバーツ監督は、本拠地・ジャイアンツ戦でオープン戦に初登板することを明言。「シーズンへ向けて、できる限りの準備をしていくだけだ」と説明した。打者では２０日（日本時間２１日）の本拠地・パドレス戦からの出場を予定しており、１８日は投手に専念する見込み。３、４イニングほどを投げる予定だ。

ＷＢＣでは、レギュラーシーズンを見据えて打者に専念し、投手としては出場しなかった。２月２３日にチームを離れるまでにライブＢＰ（実戦形式の練習）で２度登板し、１２日（同１３日）には侍ジャパンの全体練習前に、代表の同僚を相手にライブＢＰで投げた。大谷は「（投打）同時進行しながら自分の調整はできた。いい準備ができた」と自信を見せていた。

今後の登板スケジュールも見えてきた。指揮官は２２〜２４日のエンゼルス３連戦でも登板させ、開幕後のシーズン初登板は２カード目の本拠地・ガーディアンズ３連戦が濃厚となった。順当に行けば、２登板目は４月６〜８日（同７〜９日）の敵地・ブルージェイズ戦が濃厚。昨年のワールドシリーズを戦った相手で、侍で同僚だった岡本との初対決も実現する。

オープン戦は１７日に朗希、１８日に大谷、２０日に開幕投手の山本と、３試合連続で日本人投手が先発。順番通りに行けば、開幕後も３戦連続で日本人投手が先発ローテに連なる可能性が高そうだ。この日はブルペン入りし、変化球を交えながら軽めに１６球を投げて調整。オープン戦登板、開幕ローテ入りは２３年以来３年ぶり。ＷＢＣも幕を閉じ、間髪入れず始まるメジャーリーグ。大谷の二刀流完全復活の日も、近づいている。（安藤 宏太）

副収入ウッズ超え！史上最高１億２５００万ドル

スポーツビジネスを扱う米メディア「ＳＰＯＲＴＩＣＯ」は１７日（日本時間１８日）、２６年のメジャーリーガーの収入ランキングを発表。ドジャース・大谷翔平投手は副収入として１億２５００万ドル（約１９８億７５００万円）得る見込みだとした。ジャッジ（ヤンキース）の約１４倍にあたり、単年では男子ゴルフのタイガー・ウッズが０９年に記録した１億５００万ドルを抜いて、スポーツ選手として史上最高額になるという。

大谷は２３年オフにドジャースと１０年総額７億ドル（当時のレートで約１０１４億円）で契約。ただ、年俸は大半が“後払い”となっている。今季は２００万ドル（約３億１８００万円）で、年収は１億２７００万ドル（約２０１億９０００万円）と試算。メジャーの長者番付で昨年の２位から首位に返り咲き（２５年はフアン・ソト＝メッツ）、２位のベリンジャー（ヤンキース）の５７５０万ドル（約９１億４０００万円）に“ダブルスコア”以上となった。