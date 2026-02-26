コンバース×エスターバニー♡自分だけの特別スニーカーが作れる限定デザイン

自分好みにアレンジできるコンバースの人気カスタマイズサービスに、ガーリーでポップな魅力が詰まった「エスターバニー」デザインが仲間入り♡見るたび気分が上がるキュートな世界観は、足元からおしゃれを楽しみたい女性にぴったり。自分だけの一足を作れる特別感にも注目です♪

HI・OXで楽しむ異なるデザイン

価格：12,650円（税込）

HIカットは、ハートの総柄を背景にバブルフォントの「CONVERSE」ロゴとエスターバニーが寝そべる、遊び心たっぷりのデザイン。

OXカットは、淡いピンクをベースに履物モチーフを散りばめた、やさしくガーリーな総柄に仕上げられています。

対象シューズ：ALL STAR (R) HI / OX ALL WHITE

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

AMPHI×ETRÉ TOKYOコラボ登場！洗練フィットウェアで日常をおしゃれに♡

細部まで可愛いコラボ仕様

タン部分には、左足に「ALL STAR」ロゴ、右足にはピンクのオールスターとエスターバニーを組み合わせた特別なイラストを配置。左右で異なるデザインを楽しめるのも魅力です。

履くたびにときめきを感じられる、コラボならではのディテールに心惹かれます♡

販売期間：2026年3月20日（金）～5月31日（日）

展開店舗：White atelier BY CONVERSE 原宿店・福岡店／CONVERSE STORE SENDAI／CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOP

※予告なく終了する場合がありますのでご了承ください。

自分だけの一足で春コーデを格上げ

エスターバニーの可愛らしさとコンバースの定番デザインが融合した今回のコラボは、毎日のコーデにさりげない遊び心をプラスしてくれる一足♡

カスタマイズで自分らしさも表現できるので、特別なスニーカーを探している方におすすめです。期間限定のため、ぜひ早めにチェックしてみてください♪