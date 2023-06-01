高市総理は18日夜、トランプ大統領との首脳会談に臨むため、羽田空港を出発しアメリカに向かいました。

高市総理

「我が国の立場、考えも踏まえて、しっかりと議論したいと思っております。やはり日本の国益はしっかりと最大化すること。（日本とアメリカは）同盟国ですから、トランプ大統領との間で安全保障、それから経済安全保障を含む経済について、幅広い分野で関係強化、これを確認したいと思っております」

高市総理はアメリカへの出発前、緊迫する中東情勢について、「何よりも重要なことは事態の早期沈静化だ」などとして、平和と安定に向けて取り組む姿勢を示しました。

これまで高市総理は、ホルムズ海峡への自衛隊の派遣をめぐり、「日本の法律に従い、できることはできる、できないことはできないとしっかり伝える」と話しています。

しかし、ある政権幹部は「アメリカ到着後も情勢は動くだろう」と話していて、会談で日本への協力が求められる可能性もある中、高市総理は対応の検討をギリギリまで続ける方針です。

このほか、今回の首脳会談では、▼新たな関税措置を含む対米投資や▼中国を含む地域情勢などについて議論する予定です。