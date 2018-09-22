◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第７節 浦和１―１（ＰＫ２―４）柏（１８日・埼玉スタジアム）

浦和はＰＫ戦の末、ホームで柏に敗れた。前節の東京Ｖ戦（０●１）から２連敗。スコルジャ監督は「両チームとも勝つために戦っていた非常に強度の高い試合だった。勝つことはできなかったが、選手たちのハードワークはポジティブなものだった」と総括した。

ハイプレスで柏にプレッシャーを与え続き、「前半は高い強度でハイプレスをかけて効果的だった」とスコルジャ監督。東京Ｖ戦から中３日だったが、ハーフタイム後もハイプレスの継続を指示し、集中力を欠いた後半立ち上がりの柏を攻めた。そして後半４分、セットプレーの流れからＭＦ安居海渡の先制点が生まれた。

しかし、疲労の色は隠せず、後半の途中からは柏にボールを持たれる時間が続いた。後半２３分からはＦＷ肥田野蓮治、ＤＦ関根貴大といった「フレッシュな選手を投入した」が、攻撃の活性化にはならなかった。指揮官は「時間の経過とともにハイプレスの代償を払うことになった。我々の疲労が上がると同時に、柏のポゼッション率が上がった。その中でいくつかチャンスを作られた」と振り返った。