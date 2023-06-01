家の掃除は筆者の仕事。なのでさまざまな掃除家電を使って効率化を図っているのですが、ここ数年立ちはだかる壁となっていたのがベランダの掃除です。ベランダにはどこからか飛んできた土ぼこりがたまり、日当たりが悪い場所にはその上にコケが生えてさらに汚れてしまうのですが、いざ落とすとなるとデッキブラシで一生懸命こすらなければならず、かなりの時間と労力が必要になります。

それだけにベランダ掃除は後回しになってしまい、気が付けばすごく汚れていて焦って掃除する……という状況を繰り返していたのですが、さすがにこの状況はどうにかしたい。そこで入手したのがケルヒャーの「OC Handy Compact CB」というものです。

ケルヒャーと言えば高圧洗浄機で知られますが、これはその高圧洗浄機の超コンパクト版というべきもの。2025年に発表された際、国内では大きな話題となったのでご存じの人も多いかもしれません。

それゆえ最大の特徴は、やはり高圧洗浄機としては非常に小さいこと。実際に折り畳むと手のひらに乗せて持てるくらいのサイズ感で、重量も780gと1kgを切ることから、本体だけなら片手でも十分持ててしまいます。それだけ小さいので鞄や車などに入れてどこにでも持ち運び、高圧洗浄を利用できるのが大きなメリットといえるでしょう。

2025年に大きな話題となった「OC Handy Compact CB」。折り畳むと手のひらに乗せられるサイズ感で、手軽に高圧洗浄ができるのが最大の特徴だ

実際に使用する際にはグリップ部分を引っ張って開き、下部にホースなどを取り付ける

そしてもう1つは、小ささを生かして本体にペットボトルを装着できること。高圧洗浄機は水が必要なことから、一般的には水道にホースを直結するか、小型のものであればバケツにホースを入れて水を供給する必要があるため、事前の手間が意外とかかる上に利用できる場所も限られてしまうことが多いのです。

ですがOC Handy Compact CBにはペットボトルを装着する専用のアダプターが付属しており、それを用いればペットボトルから水を供給することが可能。高圧洗浄にはそれなりの水の量が必要なので、アダプターのホースの長さを考慮すると2リットルのペットボトルを取り付けるのが現実的ではありますが、それでもホースに左右されないので場所を選ばず高圧洗浄ができるのは非常に快適です。

専用のアダプターを用いてペットボトルを装着可能。サイズは大きくなるが、高圧洗浄には多くの水を用いるだけに、2リットルのペットボトルを使うのが現実的だ

さらにOC Handy Compact CBは、バッテリーを内蔵しておりUSB Type-C端子経由で充電することが可能です。汎用のUSB充電器、そしてモバイルバッテリーでも利用できるだけに、スマートフォンと変わらない感覚で充電できる手軽さも大きなメリットといえるでしょう。

OC Handy Compact CBはバッテリーを内蔵しており、USB Type-C端子を用いていることから汎用のUSB充電器などを利用できる

ただOC Handy Compact CBはサイズが小さいだけに、威力の面ではより大型の上位モデルに譲ります。それでも筆者宅のベランダのように、土ぼこりやコケを落とすくらいであれば「標準」モード、そして強い汚れの場所であれば最も強力な「ポイントジェット」モードを用いることで、かなり落とすことができました。

実際にベランダで洗浄しているところ。土ぼこりやコケくらいであれば「ポイントジェット」モードの活用などで十分落とすことができる

またある程度広い面積を洗浄するには、正直な所ペットボトルでは水の量が足りません。狭い筆者宅のベランダを1つ掃除するのに、小さいバケツ3杯くらいの水の量が必要でしたので、ペットボトルでの洗浄はある程度場所を限定したシーンに限られるでしょう。

そしてもう1つ、注意が必要なのは充電にかなり時間がかかることです。OC Handy Compact CBは防水の兼ね合いもあってか、充電と洗浄は同時にできず、バッテリーがなくなったら充電する必要があるのですが、5V/2Aでの充電となるためフル充電までかなり時間がかかります。スマートフォンの急速充電に慣れていると正直「遅い」と感じてしまうだけに、バッテリー切れには要注意です。

充電端子はグリップの底にあるが、防水用のキャップを外す必要があることもあってか、充電しながら洗浄することはできない

このように、実際に使ってみると弱点もいくつかあるのですが、このサイズで場所を選ばず高圧洗浄ができることは、他に代えがたいメリットがあるのも確かです。実際、OC Handy Compact CBの導入によって筆者のベランダ掃除にかかる負担は大幅に減少しただけに、高圧洗浄を身近にする存在としてお勧めできる品といえるでしょう。

商品名 販売元 実売価格 OC Handy Compact CB ケルヒャー 1万6645円