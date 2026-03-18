

「BEAMS GOLF ZSP−BITER」

ブリヂストンスポーツは、幅広いラインアップを取り揃えファッション感度の高いゴルファーに好まれている「BEAMS GOLF」がプロデュースした、スパイクレスシューズ「BEAMS GOLF ZSP−BITER」を4月9日に発売する。

同商品のアッパー部分は「BEAMS GOLF」監修の下、カジュアルスタイルにマッチするシンプルなデザインに、ファッショナブルな“キルト”付きのデザインを採用した。キルトは取り外しが出来、よりシンプルなデザインも楽しめる。

ソール部分は、ブリヂストンのタイヤテクノロジーを応用したオールラバーソールで、タイヤトレッドパタンチームとの共同開発の上、タイヤのゴム配合技術も応用した「ゼロ・スパイク バイター」シリーズの突起形状を継続採用している。

また、防水仕様になっており、雨や朝露の中でも快適にプレーできる。サイズラインアップは、メンズサイズ（25.0cm〜27.0cm、28.0cm）に加え、レディスサイズに24.5cmを追加し（23.5cm〜24.5cm）をラインアップしている。

同社はゴルフにおける様々な“接点”を、タイヤ開発で培われた解析技術などを活用し「接点を科学」することで、独自の商品開発やサービス提供に繋げ、もっとうまくなりたい、もっとゴルフを楽しみたい、そう考えるすべてのゴルファーが「最高のパフォーマンス」を発揮できるよう取り組み続けていく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月9日（木）

ブリヂストンスポーツ＝https://sports.bridgestone