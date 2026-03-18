JR東海は、東海道新幹線「お子さま連れ車両」をより多くの消費者に利用してもらえるよう、今年のGWは前年に比べて24本増やし70本運行する。

「お子さま連れ車両」は、対象列車の座席を購入することで、子ども連れの消費者に家族で周囲に気兼ねなく乗車できるサービス。家族旅行や帰省にぜひ利用してほしいとのこと。

「お子さま連れ車両」とは、周囲に気兼ねなく乗車するための子ども連れの人向け車両となる。なお、子ども連れではない一般の消費者も乗車になることがある。おむつ替えができるトイレや多目的室に近い12号車に設定している。なお、多目的室は、歩行の不自由な消費者や気分の悪くなった消費者の先約によって利用できない場合もある。EXサービス（「エクスプレス予約」・「スマートEX」・「LINEからEX」）ならネットから簡単に予約できる。

［「お子さま連れ車両」設定日・設定列車］

期間：5月1日（金）〜6日（水・振休）

設定数：東京〜新大阪間の「のぞみ」12号車に合計70本設定

※前年GWは合計46本。前年に比べて24本増

※「特大荷物スペースつき座席」の設定はない

［「お子さま連れ車両」発売方法等］

発売箇所：EXサービス（「エクスプレス予約」・「スマートEX」・「LINEからEX」）、駅・旅行会社の窓口、指定席券売機等でご購入可能

※「エクスプレス予約」・「スマートEX」では、シートマップから好きな座席を選べる。「LINEからEX」では、シートマップから座席を選ぶことはできず、窓側・通路側等のみを選べる。

※「エクスプレス予約」・「スマートEX」への入会・登録や年会費などの詳細については、「エクスプレス予約」ホームページ、「スマートEX」ホームページをで確認

※「LINEからEX」の詳細については、「LINEからEX」ホームぺージを確認

※一部の旅行会社の窓口および他社ネット予約サービスでは購入できない場合がある

※子どもの年齢制限等はない

発売開始：乗車日の1ヵ月前の10時

※「エクスプレス予約」・「スマートEX」では、最大1年先の指定席を予約できるサービスを提供しているが、「お子さま連れ車両」は1ヵ月前となる

JR東海＝https://jr-central.co.jp