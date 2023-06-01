BOX入りフィギュア「PERIHAPI！ Hide & Seek かくれんぼ Hello Kitty and Friends」3月発売サンリオキャラの「Hide & Seek かくれんぼ」がスペシャルなテーマカラーで登場
【PERIHAPI！ Hide & Seek かくれんぼ Hello Kitty and Friends（全8種）】 3月 発売予定 価格：1箱1,870円
【PERIHAPI！ Hide & Seek かくれんぼ Hello Kitty and Friends】
タカラトミーアーツは、BOX入りフィギュア「PERIHAPI！ Hide & Seek かくれんぼ Hello Kitty and Friends」を3月に発売する。全8種あり、価格は1箱1,870円。
「PERIHAPI！」から、ガチャシリーズでも人気の「かくれんぼフィギュア」のスペシャルバージョンを発売する。
シークレットを含む全8種がラインナップ。タカラトミーアーツオリジナルコンセプトで書き起こしされた、ここでしか手に入らない「ブルー＆ホワイト」にまつわるキュートなスタイリングとなっている。グラデーションやパール、ツヤツヤ塗装でリッチな仕上がり。360度どこから見ても可愛いフィギュアとなっている。
ハローキティ
シナモロール
ポムポムプリン
ポチャッコ
マイメロディ
クロミ【シークレット】
マイメロディ（スペシャルバージョン）
クロミ（スペシャルバージョン）
【PERIHAPI！ Hide & Seek かくれんぼ Hello Kitty and Friends】
サイズ：高さ約86mm（最大）
材質：PVC
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660317