【PERIHAPI！ Hide & Seek かくれんぼ Hello Kitty and Friends（全8種）】 3月 発売予定 価格：1箱1,870円

タカラトミーアーツは、BOX入りフィギュア「PERIHAPI！ Hide & Seek かくれんぼ Hello Kitty and Friends」を3月に発売する。全8種あり、価格は1箱1,870円。

「PERIHAPI！」から、ガチャシリーズでも人気の「かくれんぼフィギュア」のスペシャルバージョンを発売する。

シークレットを含む全8種がラインナップ。タカラトミーアーツオリジナルコンセプトで書き起こしされた、ここでしか手に入らない「ブルー＆ホワイト」にまつわるキュートなスタイリングとなっている。グラデーションやパール、ツヤツヤ塗装でリッチな仕上がり。360度どこから見ても可愛いフィギュアとなっている。

ハローキティ

シナモロール

ポムポムプリン

ポチャッコ

マイメロディ

クロミ

【シークレット】

マイメロディ（スペシャルバージョン）

クロミ（スペシャルバージョン）

【PERIHAPI！ Hide & Seek かくれんぼ Hello Kitty and Friends】

サイズ：高さ約86mm（最大）

材質：PVC

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