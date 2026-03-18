南関東牝馬3冠の第1弾「第72回桜花賞」（S1）が18日、浦和競馬場で行われた。単勝1.1倍のアンジュルナが逃げ切って重賞4連勝。桜の女王に輝いた。鞍上の野畑凌（21＝佐藤博）は桜花賞初Vとなった。同馬と2着ブレイズエッジ、3着グッドディーズには「第40回東京プリンセス賞」（S1、4月30日、大井1800メートル）の優先出走権が与えられた。

野畑が「みんな、そう簡単には勝たせてくれない」と振り返ったように、楽な逃げ切りではなかった。「凄くいいスタートでハナに行けたけど、少し競られてしまった。息が入りづらかったところで、向正面からは御神本さんが来た」

トリップスとの主導権争いで序盤は7秒2→10秒8の猛ラップ。さらに向正面からは御神本騎乗のブレイズエッジがプレッシャーをかける。息を入れるタイミングを与えてくれなかった。それでも2歳女王の底力が2つの試練を克服。栄光のゴールを駆け抜けた。「きつかったが、直線でしっかり力を出し切ってくれた。凄くうれしい」と野畑は安堵（あんど）の笑顔を見せた。

小久保師は「一戦ごとに違う一面を見せてくれている。どこまで強くなってくれるのか楽しみ」と前を向いた。次走はもちろん東京プリンセス賞。2冠制覇へ突き進む。

◇アンジュルナ 父ティズザロウ 母アイワンダーアズアイワンダー（母の父アメリカンファラオ）牝3歳 浦和・小久保智厩舎 馬主・竹下浩一氏 生産者・北海道新ひだか町の千里ファーム 戦績9戦7勝 総獲得賞金8705万円。