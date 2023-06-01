BANDAI SPIRITSのキャラクターの魅力にフォーカスし、こだわりを抽出したプライズフィギュアブランド「ESPRESTO」から、「学園アイドルマスター」のハッピーミルフィーユ衣装をまとった「篠澤 広」が2026年3月18日より順次展開している。

「学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-篠澤 広」

ゲーム「学園アイドルマスター」の2025年2月シーズンイベント「バレンタイン協奏曲」で登場した姫崎莉波、十王星南、篠澤 広がハッピーミルフィーユ衣装でプライズフィギュア化。1月に姫崎莉波、2月に十王星南が展開された。

第3弾となる「篠澤 広」はミステリアスな雰囲気漂う天才少女で、初星学園のアイドル科に通う1年生。衣装もエプロンにショートパンツスタイルとなっている。

エプロン衣装でパティシエ風の篠澤広がプライズフィギュアに登場

「学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-篠澤 広」のパッケージサイズは、縦約14cm×横約14cm×高さ約25cm。表面にはフィギュアの写真が掲載され、側面にはイメージ写真が掲載されている。

本フィギュアは組み立て不要で、ディスプレイベースに差し込んですぐに飾ることができる。

【パッケージ】

「学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-篠澤 広」は、これまでの姫崎莉波、十王星南のフィギュアがそれぞれチョコレートを彷彿とさせる制服タイプの衣装だったのに対し、今回の篠澤 広もチョコレートカラーでありつつエプロン姿が印象的だ。

たてよこナナメどの角度から見ても可愛らしい造形だ。エプロンは胸元にハートの意匠があり、フリルやピンクのラインといった可愛らしさが表現されている。インナーはビターなチョコレートカラーで、ショートパンツスタイルも篠澤 広らしいファッションとなっている。

そして、篠澤 広の華奢なプロポーションもしっかりと再現。腕や足など、キャラクターの魅力を抽出した「ESPRESTO」ならではのこだわりが感じられる造形となっている。

正面

側面

背面

ウィンクした表情や瞳の色、繊細なキューティクルの髪

エプロンのウエストを引き締めるコルセット風のデザインは細かく造形されている

ロングヘアの髪の流れや外側に広がる毛先

細い足のシルエットも再現

衣装の随所にはバレンタインらしいモチーフが散りばめられている。

エプロンや背中のリボンはホワイトにピンクのラインが入り、ラッピングリボンのような雰囲気が表現され、インナーのブラウンも少し大人な雰囲気のパッケージを連想させる。

ニーソックスも「溶けちゃってても、いいよね？」と、溶けたチョコレートをモチーフとしたデザインが入っている。

篠澤 広の特徴的な大きめのヘアピン

エプロンも縫い目のようなモールドが入っている

ウエストの紐も細かい織り込みのような造形

エプロンはしわの造形によって立体感あるものに

腰のリボンもふわりと動きのある造形

以上、「学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-篠澤 広」のフォトレビューをお届けした。

ミステリアスな雰囲気漂う天才少女の篠澤 広がバレンタインの特別な衣装を身にまとった姿が見事に立体化されている。バレンタインチョコを作るパティシエのような衣装も新鮮に映るデザインで、ノリノリのポーズも可愛らしく映る。手足の細さや繊細なヘアスタイルなど、篠澤 広らしさもしっかりと再現されている。

本景品は3月18日より全国のゲームセンターならびにオンラインクレーンで順次展開しているので、ぜひチェックしてほしい。

4月には「初」衣装の花海咲季、花海佑芽が登場。今後の『学園アイドルマスター』プライズフィギュアの展開にも注目だ。

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