ハセガワ、プラモデル「『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』 F-22 ラプター “メビウス1（IUN仕様）”」再販分を本日発売！
【「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」 F-22 ラプター “メビウス1（IUN仕様）”】 3月19日ごろ 再販 価格：6,600円
ACE COMBAT TM 7:SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
ハセガワは、プラモデル「『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』 F-22 ラプター “メビウス1（IUN仕様）”」再販分を3月19日ごろに発売する。価格は6,600円。
本商品は、プレイステーション 4/Xbox One/PC用フライトシューティング「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」より、IUN仕様の“メビウス1”を再現したプラモデル。
機体パーツカラーはグレーで、デカール（マーキング）には、「『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』 IUN所属機“メビウス1”『IUN NP118』」が付属する。
ACE COMBAT TM 7:SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
※発売日は流通により前後する場合があります。