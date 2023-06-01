明治安田Ｊ１百年構想リーグＷＥＳＴ第７節で福岡は１８日、ホーム清水戦（ベススタ）に臨み、１―１の末、ＰＫ戦で４―５と敗れ、泥沼の６連敗を喫した。

前半をスコアレスで折り返すと、後半１４分に先制を許す苦しい展開。それでも同４０分、途中出場のＦＷシャハブ・ザヘディが同点ゴールを決め、試合を振り出しに戻した。

しかし、勝負はＰＫ戦にもつれ込み、福岡は４―５で敗戦。ホームで勝ち点を積み上げることはできなかった。

試合後、塚原真也監督は「ＰＫで負けてしまい勝ち点１で止まった。後半は自分たちのやりたい攻撃が出せたが、もう１点取りたかったのが率直な印象」と振り返った。

守備面については「無失点で終えることができていない。スローインから背後を突かれての失点だったが、そういう細かいところも詰めていかないといけない」と課題を指摘。「もう１回ホーム（２１日、Ｇ大阪戦）でできるので、いいコンディションを整えて次に向けてやっていきたい」と前を向いた。

同点弾を決めたザヘディは「これだけ長い間ゴールを決められなかったのはキャリアでも初めてだった。チームを得点で助けることができてうれしい」と安堵の表情。「結果は自分だけではなくチームのもの。失点後にチームが本来の姿を取り戻し、一丸となってひっくり返そうとしていた」と振り返った。

ゴールシーンについては「２年前にここで決めた鹿島戦のゴールを思い出した。自分のフィーリングに沿ってプレーした」と説明。得点から遠ざかっていた期間についても「これまでやってきたことを続けていれば結果はついてくると思っていた」と語った。

内容面では攻撃の形を示したものの、勝ち切れない状況が続き、連敗は６に伸びた。