【Amazon：Marsail 電動昇降デスク セール】 セール期間：3月19日0時～3月27日23時45分

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Amazonにて、Marsailの電動昇降デスクがセール価格で販売されている。セール期間は3月27日23時45分まで。

セールの対象となっているのはスムーズな高さ調節が可能なワンタッチ電動タイプ。4パターンの高さ設定メモリー機能が搭載されており、「立ち作業に最適な高さ」と「座り作業に最適な高さ」はもちろん、家族の異なる身長や、作業・読書・休憩などシーンに応じた「ちょうどいい高さ」を最大4つまで登録できる。

また、パワフルなモーターとアルミフレームにより、最大80kgの高耐荷重を実現。大型モニター2台と文房具、オフィス備品を載せても、滑らかに昇降できる。

期間中は、72cmから118cmまでスムーズな高さ調節が可能な幅140cmと幅120cmのタイプがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Marsail 電動昇降デスク タンディングデスク 幅140cm ブラウン

Marsail 電動昇降デスク スタンディングデスク 幅120cm メープル