日経225先物：19日0時＝920円安、5万3990円
19日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比920円安の5万3990円と急落。日経平均株価の現物終値5万5239.4円に対しては1249.4円安。出来高は9480枚となっている。
TOPIX先物期近は3641.5ポイントと前日比45ポイント安、TOPIXの現物終値比は75.91ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53990 -920 9480
日経225mini 53995 -915 194949
TOPIX先物 3641.5 -45 12350
JPX日経400先物 33065 -510 315
グロース指数先物 737 -8 694
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3641.5ポイントと前日比45ポイント安、TOPIXの現物終値比は75.91ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53990 -920 9480
日経225mini 53995 -915 194949
TOPIX先物 3641.5 -45 12350
JPX日経400先物 33065 -510 315
グロース指数先物 737 -8 694
東証REIT指数先物 売買不成立
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