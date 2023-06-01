　19日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比920円安の5万3990円と急落。日経平均株価の現物終値5万5239.4円に対しては1249.4円安。出来高は9480枚となっている。

　TOPIX先物期近は3641.5ポイントと前日比45ポイント安、TOPIXの現物終値比は75.91ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53990　　　　　-920　　　　9480
日経225mini 　　　　　　 53995　　　　　-915　　　194949
TOPIX先物 　　　　　　　3641.5　　　　　 -45　　　 12350
JPX日経400先物　　　　　 33065　　　　　-510　　　　 315
グロース指数先物　　　　　 737　　　　　　-8　　　　 694
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース