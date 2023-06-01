【PC版「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」】 3月19日 発売 価格： スタンダードエディション 8,980円 デジタルデラックスエディション 9,980円 CEROレーティング：D（17才以上対象）

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PC版アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH（デス・ストランディング2）」を本日3月19日に発売する。価格はスタンダードエディションが8,980円、デジタルデラックスエディションが9,980円。デジタルデラックスエディションには、ゲーム本編に加えてゲーム内アイテムが付属する。

本作は、ゲームクリエイターの小島秀夫氏が手がけるオープンワールド・アクションアドベンチャー「DEATH STRANDING」の続編。前作から11カ月後の世界を舞台に、メキシコ、オーストラリア大陸を巡る、サムの新たな旅が描かれる。本作の広大なオープンワールドでは、地形や環境が大きく異なる無数のエリアがシームレスに繋がり、変化する時間・天候・自然そのものが、様々な形式と挑戦を与え続ける。

PC版では、KOJIMA PRODUCTIONSとNixxes Softwareが協力し、様々なパフォーマンスが向上している。

PC版の特徴

【『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH PC』最新映像】

PC版では、NVIDIA、AMD、Intelのアップスケーリングやフレーム生成技術による高い解像度を実現。60フレームレート制限も解除された（※1）。

また、ゲームプレイとゲーム内カットシーンの両方に対応した、ウルトラワイドモニターサポート（※2）を追加。21:9のウルトラワイドモニターに対応するほか、32:9のスーパーウルトラワイドモニターにも対応する。なお、プレイステーション 5版でも3月19日から21:9のウルトラワイドモニターに対応する。

DualSense ワイヤレスコントローラーにも対応し、アダプティブトリガーやハプティックフィードバック（※3）がもたらす、インタラクティブで臨場感のあるゲーム体験を楽しめる。キーボード＆マウス操作やカスタムキーバインド設定も可能になる。サウンドは、Dolby Access、DTS Sound Unbound、そしてWindows Sonic for Headphonesによる3Dオーディオにも対応する。

（※1）対応するPCおよびグラフィックスカードが必要。

（※2）対応するPCおよびディスプレイ機器が必要。

（※3）DualSense ワイヤレスコントローラーのすべての機能を使用するには、有線接続が必要。

新要素が登場

新たな挑戦や報酬をともなう、エキサイティングな新モードや機能が追加される。これらの新要素はPC版の発売に合わせて、PS5版にも追加される。

PlayStationアカウントの連携特典

PlayStation Networkのアカウントを連携すると、プレイステーションで獲得したトロフィーを獲得できるほか、フレンドリスト、設定、プレーヤープロフィールをそのまま利用できる。アカウントを連携したポーターには、ゲーム内で使用できる特典として、プレイステーションロゴをモチーフにした特別な「デザインパッチ」と「ポータースーツ」が贈られる。

デジタルデラックスエディション

価格：9,980円

【特典内容】

・マシンガン (MPバレット) [Lv.1] [早期アンロック]

・デザインパッチ70： クオッカワラビー

・デザインパッチ71： カイラル・クリーチャー（ネコ）

・デザインパッチ72： Why Me?

・バトルスケルトン/ゴールド [Lv.1、Lv.2、Lv.3]

・ブーストスケルトン/ゴールド [Lv.1、Lv.2、Lv.3]

・ボッカスケルトン/ゴールド [Lv.1、Lv.2、Lv.3]

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