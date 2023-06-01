PC版「デス・ストランディング2」本日3月19日発売。60フレームレート制限の解除など様々なパフォーマンスが向上
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PC版アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH（デス・ストランディング2）」を本日3月19日に発売する。価格はスタンダードエディションが8,980円、デジタルデラックスエディションが9,980円。デジタルデラックスエディションには、ゲーム本編に加えてゲーム内アイテムが付属する。
本作は、ゲームクリエイターの小島秀夫氏が手がけるオープンワールド・アクションアドベンチャー「DEATH STRANDING」の続編。前作から11カ月後の世界を舞台に、メキシコ、オーストラリア大陸を巡る、サムの新たな旅が描かれる。本作の広大なオープンワールドでは、地形や環境が大きく異なる無数のエリアがシームレスに繋がり、変化する時間・天候・自然そのものが、様々な形式と挑戦を与え続ける。
PC版では、KOJIMA PRODUCTIONSとNixxes Softwareが協力し、様々なパフォーマンスが向上している。【『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH PC』最新映像】
PC版の特徴
PC版では、NVIDIA、AMD、Intelのアップスケーリングやフレーム生成技術による高い解像度を実現。60フレームレート制限も解除された（※1）。
また、ゲームプレイとゲーム内カットシーンの両方に対応した、ウルトラワイドモニターサポート（※2）を追加。21:9のウルトラワイドモニターに対応するほか、32:9のスーパーウルトラワイドモニターにも対応する。なお、プレイステーション 5版でも3月19日から21:9のウルトラワイドモニターに対応する。
DualSense ワイヤレスコントローラーにも対応し、アダプティブトリガーやハプティックフィードバック（※3）がもたらす、インタラクティブで臨場感のあるゲーム体験を楽しめる。キーボード＆マウス操作やカスタムキーバインド設定も可能になる。サウンドは、Dolby Access、DTS Sound Unbound、そしてWindows Sonic for Headphonesによる3Dオーディオにも対応する。
（※1）対応するPCおよびグラフィックスカードが必要。
（※2）対応するPCおよびディスプレイ機器が必要。
（※3）DualSense ワイヤレスコントローラーのすべての機能を使用するには、有線接続が必要。
新要素が登場
新たな挑戦や報酬をともなう、エキサイティングな新モードや機能が追加される。これらの新要素はPC版の発売に合わせて、PS5版にも追加される。
PlayStationアカウントの連携特典
PlayStation Networkのアカウントを連携すると、プレイステーションで獲得したトロフィーを獲得できるほか、フレンドリスト、設定、プレーヤープロフィールをそのまま利用できる。アカウントを連携したポーターには、ゲーム内で使用できる特典として、プレイステーションロゴをモチーフにした特別な「デザインパッチ」と「ポータースーツ」が贈られる。
デジタルデラックスエディション
価格：9,980円
【特典内容】
・マシンガン (MPバレット) [Lv.1] [早期アンロック]
・デザインパッチ70： クオッカワラビー
・デザインパッチ71： カイラル・クリーチャー（ネコ）
・デザインパッチ72： Why Me?
・バトルスケルトン/ゴールド [Lv.1、Lv.2、Lv.3]
・ブーストスケルトン/ゴールド [Lv.1、Lv.2、Lv.3]
・ボッカスケルトン/ゴールド [Lv.1、Lv.2、Lv.3]
(C)2026 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.