2024年に一般女性との結婚を発表した、歌手のこっちのけんとさんが18日、第1子誕生を報告しました。

【映像】第1子誕生を報告したこっちのけんとの投稿

こっちのけんとさんは、この日に更新したインスタグラムで、「僕たち夫婦に新しい命が誕生いたしました。感謝の気持ちでいっぱいです。寝かしつけが楽しいです。催眠術かけてるみたいです。赤ちゃんおもしろすぎです。家族共々色んなことを目指して参ります。温かいお見守りをいただけますと幸いです。今後ともよろしくです。」と、喜びの報告。

友人が描いてくれたというイラストを添えて、育児の様子を明かしています。

ファンからは、「ご家族で幸せな日々をお過ごしください」「育児を楽しんでください！」「けんとくんが歌う子守唄聴いてみたいな」など、祝福の声が数多く寄せられています。

俳優・菅田将暉さんの弟としても知られるこっちのけんとさん。2024年に配信した「はいよろこんで」が大ヒットし、この年のNHK紅白歌合戦に初出場しました。

また、2023年9月に更新したXで、「人と関わるのが恐くなってしまい、大きな動きができなくなって早1カ月が経ちました。本当に申し訳ないです。双極性障害（躁鬱）とのことでした。」と、診断結果を公表。

2025年12月には、「今めっちゃ躁と鬱が混合してるからかめっちゃ自分がキモい感じする。健康な躁鬱を維持してやる」と病気に対する向き合い方をコメントしていました。

（『ABEMA NEWS』より）