¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡ÛµÈÂ¼ÀµÌÀ¡¡£³´ü¤Ö¤ê¤Î£Á£±µéÉüµ¢¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¡Ö£Á£±¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¡Ö´àÎ®ËÜÊÞÇÕ¡×¤Ï£±£¹Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡µÈÂ¼ÀµÌÀ¡Ê£´£¶¡á»³¸ý¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿£¶£¸¹æµ¡¤Ïµ¡Î¨£²£·¡ó¤Ç¡¢Á°²ó¤ÏÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¤¿¤À¡¢£²¡¢£³ÀáÁ°¤Ï½ÐÂ¡¢¥ì¡¼¥¹Â¤òÃæ¿´¤ËÆ°¤¤Ï·Ú²÷¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Á°¸¡ÆÃ·±¸å¤Ï¡Ö¥Ú¥é¤Ï¾¯¤·Ã¡¤¤¤¿¡£ÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤á¤Á¤ã²¼¤¬¤ë¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤¬Èæ³Ó¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¥Ú¥éÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÄ´À°¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¸å´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï£¶¡¦£³£µ¤Ç£³´ü¤Ö¤ê¤Î£Á£±µéÊÖ¤êºé¤¥Ú¡¼¥¹¡£¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê£²£µÇ¯¸å´ü¡¢£²£¶Ç¯Á°´ü¤Ï£ÂµéÊë¤é¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬ËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Ö£Á£±¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡ÅöÃÏ¤ÏºòÇ¯£³ÀáÁö¤Ã¤ÆÁ´¤ÆÍ½ÁªÍî¤Á¡£¾¯¤Ê¤«¤é¤º¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢ÄÌ»»¤Ç¤Ï£´£±Í¥½Ð£¸£Ö¤ÈÁêÀ¤ÏÈ´·²¡£µ¡ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·½éÆü¤«¤é·ãÁö¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£