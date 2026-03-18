『スパイダーマン』シリーズ最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が7月31日に日米同時公開されることが決定し、予告編が全世界初公開された。

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本作は、MCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）に本格参戦した2017年公開の『スパイダーマン：ホームカミング』、第2弾『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』、そして異なるユニバースの3人のスパイダーマン（トビー・マグワイア、アンドリュー・ガーフィールド、トム・ホランド）が集結し、シリーズ歴代最高となる全世界興行収入19.2億ドル（約3000億円）という大ヒットを記録した第3弾『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』に続くシリーズ第4弾。

前作のラストで、愛する人たちに危機が及ぶことを恐れ、ドクター・ストレンジ（ベネディクト・カンバーバッチ）の魔術で全世界の人々から自分の存在の記憶を抹消する道を選び、自分を誰も知らない世界でニューヨークの街を守る親愛なる隣人＝スパイダーマンとして生きることを誓ったピーター・パーカー（トム・ホランド）。あれから4年、彼の新たなる物語が始まる。

公開された予告編では、ストーリーの一端が明らかに。スパイダーマンとしてニューヨークの街を守るために日々活動しているピーター・パーカー。いつもと変わらないニューヨークの街だが、自分の存在も、自分がスパイダーマンであることも、知る人は誰もいない。いつも一緒にいた恋人MJ（ゼンデイヤ）や親友ネッド（ジェイコブ・バタロン）さえも。そんな孤独を抱えながらも、犯罪と戦い続けるピーターの身体に突如異変が起きる。助けを求めてバナー博士（マーク・ラファロ）を訪ねたピーターに告げられたのは、DNAが変異し、それが命を脅かすものであるという衝撃の事実。「クモには成長周期が3回ある。その周期の間に、驚異にさらされる」。スパイダーマンとしてのピーターの身体が危険な状態にある中、ニューヨークの街、そしてスパイダーマンにも危機が忍び寄る。そして映像の後半、赤い装束に身を包んだ謎の集団と対峙するスパイダーマンに、明らかな変化の兆しが現れる。「試練を乗り越えたクモは、いつか必ず…生まれ変わる」。ピーター＝スパイダーマンに訪れるかつてない変化と試練、そしてMJやネッドとの再会の行方は。

前3作を手がけたジョン・ワッツに代わり、『シャン・チー／テン・リングスの伝説』のデスティン・ダニエル・クレットンが監督を務めた本作。キャストには、ピーター・パーカー／スパイダーマン役のトム・ホランド、MJ役のゼンデイヤ、ネッド役のジェイコブ・バタロンのほか、フランク・キャッスル／パニッシャー役のジョン・バーンサル、マック・ガーガン／スコーピオン役のマイケル・マンド、ブルース・バナー／ハルク役のマーク・ラファロらも登場する。

（文＝リアルサウンド編集部）