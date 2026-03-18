日本代表としてＷＢＣに参加していたソフトバンク・牧原大成内野手が１８日、チームに合流した。

この日ともに合流した周東と同じく、２大会連続の選出だった。代表では「スタートでいくというよりも、終盤の守備固め、代走というところが求められていたと思う。気持ちも揺らぐことなく、そこに徹することができたと思う」と外野全ポジションと二塁を守るなど、献身的に貢献した。チームは１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦（米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）で敗れて敗退。１６日に帰国していた。

この日、中日戦（みずほペイペイ）の試合前練習に早出練習から参加。時差ボケには「眠たいですね」と苦笑いを浮かべたが「大谷選手を含め、いろんなメジャーリーガーの日本の選手たちとプレーできたことはすごい自分の財産になりました」と振り返った。

自身は、２０日の広島戦（みずほペイペイ）からオープン戦に出場予定。「なかなか大会期間中に生きた球を見られなかった。でもまだ３試合あるので、そこで調整できればいいかなと思います」と、昨季パ首位打者が開幕へ向け状態を整えていく。