日本代表としてＷＢＣに参加していたソフトバンク・周東佑京外野手が１８日、チームに合流した。

自身、２大会連続の選出となった今大会。１０日のチェコ戦（東京ドーム）では二盗に成功するだけでなく、１点リードの８回２死一、二塁で３ランを放った。７日の韓国戦（東京ドーム）の９回には中堅の守備で好捕も披露。まさに走攻守で力を発揮した大会だった。それでも、チームは１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦（米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）で敗れ、敗退。１６日に帰国していた。

この日、中日戦（みずほペイペイ）の試合前練習に参加した周東は、久しぶりにチームメートと顔を合わせ「みんなとしゃべりましたけど、くり（栗原）とか、ギータさん（柳田）とか騒がしいなと思いました」と笑顔で体を動かした。

ベネズエラ戦は、３回時点で５―２とリードしていたが、そこから２本塁打を浴びるなどし６失点。相手打線に感じた強さの正体は、パワーよりも「技術」だったという。「パワー、パワー言いますけど、技術が高い」。日本打線をけん引したメジャーリーガーたちにも「翔平さんもそうですけど、パワーがあるからもっと力ずくで、とかいろいろ思っていたんですけど、根本的にすごい技術が高い。正尚（吉田）さんも誠也（鈴木）さんも。技術が一番だなと思いました」と同様にすごさを実感した。

周東自身も「フィジカルも技術も上げれば勝手に遠くに飛ぶと思う。そこの２つをやっていかないと」とさらなる進化を求めた。