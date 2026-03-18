「超絶可愛い」「べっぴんさん」「めっちゃ綺麗」清水“勝利の女神”のユニフォーム姿に称賛集まる
清水エスパルスのオレンジアンバサダーを務めるモデルの広瀬晏夕さんが17日に自身のインスタグラム(@loveanyu_official)を更新し、ユニフォーム姿のショットを披露した。
清水は18日に敵地で行われたJ1百年構想リーグWEST第7節でアビスパ福岡と対戦。広瀬さんは前日に試合の告知とともに「今季初の連戦。相手の堅守を打ち破りアウェイ初勝利を 90分で掴みましょう」と綴り、前回のホームゲーム時と思われるユニフォーム姿の写真を掲載した。
コメント欄では「笑顔ステキ」「超絶可愛いです」「べっぴんさん」「BEAUTIFUL SMYLE」「かわいすぎです めちゃくちゃ素敵です」「相変わらずめっちゃ綺麗で可愛い過ぎる素敵な笑顔」と称賛の声が相次いだ。
清水はDF北爪健吾のゴールで先制したが、終盤に失点を喫し、1-1でPK戦へ。GK梅田透吾のストップなどもあり、PK5-4で2連勝を飾った。
広瀬さんは試合後にX(@loveanyu_twitt)を更新。「PK戦での連勝! 雨の中厳しい試合展開となりましたが勝ち点2 J1では6年ぶりとなる北爪選手の今季初ゴールが嬉しいです」と喜びを語り、「選手、現地応援のオレンジサポーターの皆様お疲れ様でした」と、ねぎらいの言葉を送った。
清水は18日に敵地で行われたJ1百年構想リーグWEST第7節でアビスパ福岡と対戦。広瀬さんは前日に試合の告知とともに「今季初の連戦。相手の堅守を打ち破りアウェイ初勝利を 90分で掴みましょう」と綴り、前回のホームゲーム時と思われるユニフォーム姿の写真を掲載した。
清水はDF北爪健吾のゴールで先制したが、終盤に失点を喫し、1-1でPK戦へ。GK梅田透吾のストップなどもあり、PK5-4で2連勝を飾った。
広瀬さんは試合後にX(@loveanyu_twitt)を更新。「PK戦での連勝! 雨の中厳しい試合展開となりましたが勝ち点2 J1では6年ぶりとなる北爪選手の今季初ゴールが嬉しいです」と喜びを語り、「選手、現地応援のオレンジサポーターの皆様お疲れ様でした」と、ねぎらいの言葉を送った。
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