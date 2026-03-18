浦和に先制許すも追い付いた柏、今季初のPK戦を全員成功で制して最下位脱出
[3.18 J1百年構想リーグEAST第7節 浦和 1-1(PK2-4) 柏 埼玉]
J1百年構想リーグEASTは18日に第6節を行い、埼玉スタジアムでは浦和レッズと柏レイソルが対戦した。後半4分に浦和が先制するも、21分に柏が追い付いて1-1でPK戦に突入。柏がPK戦を4-2で制して最下位を脱出している。
ホームの浦和は前節東京V戦(●0-1)から先発3人を入れ替え、FWオナイウ阿道、DF長沼洋一、DF石原広教らを先発起用。一方、アウェーの柏は前節町田戦(●0-1)から先発6人を入れ替え、FW山内日向汰、FW細谷真大、MF原川力、MF小見洋太、DF馬場晴也、DF三丸拡らがスターティングメンバーに名を連ねた。
前半6分にゴールを脅かしたのは柏だった。敵陣でのボール奪取を成功させると、パスを受けたMF中川敦瑛がPA外から思い切りよく左足で狙う。ボールはゴールへと向かったものの、右ポストを叩いてネットを揺らすには至らなかった。
20分には浦和。左サイドから長沼が送ったクロスをファーサイドのMF金子拓郎がヘディングで折り返す。MF柴戸海が右足ダイレクトで合わせたが、シュートをジャストミートさせることはできなかった。
37分にはショートコーナーの流れからMF小泉佳穂の横パスを呼び込んだ山内が狙うも、右足から放たれたシュートはわずかにゴール右に外れるなど、前半を0-0で折り返すこととなった。
スコアレスのまま後半を迎えると、4分に浦和が試合を動かす。MF渡邊凌磨が蹴り出したCKを柴戸が左足ダイレクトで放ったシュートはFW細谷真大のブロックに遭うが、こぼれ球をMF安居海渡が右足で押し込んでスコアを1-0とした。
しかし、21分に柏が試合を振り出しに戻す。ショートコーナーの流れから右サイドの久保がクロスを送ると、ファーサイドの三丸が体を張って折り返し、最後は瀬川が右足のシュートを突き刺した。その後は柏が圧力を強めるが、勝ち越しゴールは生まれずに1-1のままPK戦に突入した。
浦和にとって今季2度目、柏にとっては今季初となるPK戦はともに2人ずつが成功すると、先攻の浦和3人目・MF早川隼平のシュートをGK小島亨介がストップ。さらに浦和4人目・DF宮本優太のシュートが左ポストを叩くと、柏は4人全員が成功させてPK戦を4-2で制した。
J1百年構想リーグEASTは18日に第6節を行い、埼玉スタジアムでは浦和レッズと柏レイソルが対戦した。後半4分に浦和が先制するも、21分に柏が追い付いて1-1でPK戦に突入。柏がPK戦を4-2で制して最下位を脱出している。
ホームの浦和は前節東京V戦(●0-1)から先発3人を入れ替え、FWオナイウ阿道、DF長沼洋一、DF石原広教らを先発起用。一方、アウェーの柏は前節町田戦(●0-1)から先発6人を入れ替え、FW山内日向汰、FW細谷真大、MF原川力、MF小見洋太、DF馬場晴也、DF三丸拡らがスターティングメンバーに名を連ねた。
20分には浦和。左サイドから長沼が送ったクロスをファーサイドのMF金子拓郎がヘディングで折り返す。MF柴戸海が右足ダイレクトで合わせたが、シュートをジャストミートさせることはできなかった。
37分にはショートコーナーの流れからMF小泉佳穂の横パスを呼び込んだ山内が狙うも、右足から放たれたシュートはわずかにゴール右に外れるなど、前半を0-0で折り返すこととなった。
スコアレスのまま後半を迎えると、4分に浦和が試合を動かす。MF渡邊凌磨が蹴り出したCKを柴戸が左足ダイレクトで放ったシュートはFW細谷真大のブロックに遭うが、こぼれ球をMF安居海渡が右足で押し込んでスコアを1-0とした。
しかし、21分に柏が試合を振り出しに戻す。ショートコーナーの流れから右サイドの久保がクロスを送ると、ファーサイドの三丸が体を張って折り返し、最後は瀬川が右足のシュートを突き刺した。その後は柏が圧力を強めるが、勝ち越しゴールは生まれずに1-1のままPK戦に突入した。
浦和にとって今季2度目、柏にとっては今季初となるPK戦はともに2人ずつが成功すると、先攻の浦和3人目・MF早川隼平のシュートをGK小島亨介がストップ。さらに浦和4人目・DF宮本優太のシュートが左ポストを叩くと、柏は4人全員が成功させてPK戦を4-2で制した。