18日、高市首相が日米首脳会談に臨むため、アメリカに向けて出発しました。一方、ワシントンで待つトランプ大統領は、ホルムズ海峡の安全確保に向けた各国からの支援について「必要ない」と表明するなど、発言が変化しています。

アメリカのワシントンから中継です。

──1時間ほど前に日本を出発した高市首相ですが、首脳会談の準備はどうですか？

高市首相は18日も国会出席などの合間に、会談に向けた準備を断続的に行っていました。

首相に同行する政府関係者に話を聞きますと「首脳会談の冒頭、カメラと記者が入る場面が最大のリスク。想定問答を固めている」と話しています。

──首脳会談はどのような形で進むとみられているのでしょうか？

19日は日米首脳会談のほか、ワーキングランチに続いて夕食会なども予定されています。

トランプ大統領が各国首脳と昼・夜を共に過ごすのは、極めてまれなことです。ただ共に過ごす時間が長いということは、それだけトランプ大統領からいつ、急な要請が来るか、そこに備えないといけないという側面もあります。

特にイラン情勢ではやはり、ホルムズ海峡への艦船の派遣など、何かしらの貢献をトランプ大統領から求められるのかが焦点です。

──何を求めてくるかわからないトランプ大統領ですが、もし自衛隊の派遣を求められたとしたら、首相はどう応じるんでしょうか？

ある外務省幹部に話を聞くと、「アメリカも全世界を敵にするわけにはいかない。無理な要求をされないためにも、今やるべきことは日米の結束の重要性を伝えること」だと言い、具体的な議論を避けたい考えです。その上で、「法律上無理なことは一切言わない」とも話しています。

また、原油高対策として、アメリカ・アラスカ州から原油を日本が調達する意向を伝える方向で検討されています。