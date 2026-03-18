フリーアナウンサーの生島ヒロシが17日、4月5日スタートのラジオ「生島ヒロシの日曜9時ですよ～」(文化放送)で活動を再開することが、都内で行われた同局の定例社長会見で発表された。生島は昨年１月、「複数の関係者に対するハラスメント」を理由に無期限で活動を自粛していた。生島は復帰にあたり、「セカンドチャンスをくれた。その勇気に報いないといけない」と意気込んだ。

同局の田中博之社長は、同番組への起用について生島サイドからの希望があったことを明かし、「TBSラジオ時代の実績や、リスナーと向き合って関係を築くことのできる卓越した技術を評価した」と称賛。また、「（生島サイドに対し）『さまざまな条件をクリアできれば、番組はスタートできるのではないでしょうか』とお答えをして調整を進めて参りました」と説明した。

昨年1月27日、1998年から担当してきたTBSラジオ「生島ヒロシのおはよう定食」「生島ヒロシのおはよう一直線」の両番組放送直後に緊急降板。この日、番組での生島はいつもと変わらず「来週月曜(同年2月3日)で7000かーい！」と、放送7000回の節目にテンションを上げていたが、弁明する機会もないまま降板を通告された。

同日、所属する「生島企画室」の公式サイトが更新され「番組製作スタッフへの厳しい言動やインターネット上に掲載されていた不適切な画像の送信等の行為があった」とし、「パワーハラスメント、セクシャルハラスメントへの認識の欠落がまねいたことだと認識しております。生島ヒロシの行為により辛い思いをされた方には、心よりおわび申し上げます」と降板の経緯と謝罪を掲載した。また、生島が同社の全ての役職を退任し、芸能活動を無期限で自粛することを発表した。

同サイトには、生島自身も「この番組は私のライフワークでもありましたが、この度、TBSラジオからコンプライアンス違反があったとのご指摘を受け、降板になった次第」と詳細を明かし、「ひとつは、私が友人から送られた不適切な写真をラジオスタッフに送ってしまい、女性スタッフから大変不愉快とのご指摘を受けました」と、違反の内容を具体的に示した。

さらに「朝の90分の生放送中、思わずスタッフに対して当たりがきつくなってしまったことがありました」と説明し、ダブルハラスメント行為を認めた。一部報道によると、インターネット上のセクシー画像を面白がって仕事の関係者や知人へ大量に転送し、そのなかには女性スタッフも該当していたという。また、番組の合間に経験が浅いスタッフにきつい口調で指導し、前出の女性スタッフとともに不快感を与えセクハラとパワハラが認定されたとした。

生島は、当時について「今まで経験したことのないショックでした。呼吸も乱れるような感覚があった。自分の中で、何かが一気に崩れ落ちたんです」と回顧。報道で自分の顔が映し出され、事の重大さに気付いたという。

長年、ライフワークとしてきたラジオの仕事も失い絶望の日々を送っていたが、親交のある元順天堂大学医学部附属順天堂医院・天野篤院長の「生島さんは宮城の星、東北の星なんだから。もう74歳でしょう。いつ死んでもおかしくない年齢なんですよ。だったら、ここで終わってどうするんですか。命があるんだから、もう一度立ち上がらないと」と背中を押され、一念発起。

自粛から半年ほど過ぎた頃、ボランティア活動に目を向け震災等の被災地へ出向き、復興の支援や子どもたちの活動を支え続けてきた。そんな中で、冒頭の知らせが舞い込んだ生島は「本当にうれしかった。人間って、希望があると生きる力が出るんです」と喜びをかみしめた。

マイナスからのスタートとなる生島。当然のごとく、批判やお叱りの声は覚悟の上だ。だが、生島のラジオ復帰を楽しみにしているリスナーは圧倒的に多く、自粛という苦い経験は今後の活動にプラスをもたらすであろう。第一声で何を語るか、放送が待ち遠しい。