¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÆôºê¥»¥ó¥×¥ë¥«¥Ã¥×¡Û»³¸ý¹ä¡¡Ä´À°¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ£Çµ£³Ï¢Â³Í¥½Ð¡ÖÍ¥¾¡¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¿¿·õ¾¡Éé¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î£Çµ¡ÖÆôºê»ÔÀ¯£±£±£°¼þÇ¯µÇ°¡¡Æôºê¥»¥ó¥×¥ë¥«¥Ã¥×¡Ê³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¡Ë¡×¤Ï£±£¸Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡Àï½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ý¹ä¡Ê£´£³¡á¹Åç¡Ë¤Ï£µÆüÌÜ½àÍ¥£±£°£Ò¡¢£±¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£°¤Î²÷£Ó¤ò·è¤á¤ëÈ×ÀÐ¤ÎÆ¨¤²¤ÇÍ¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¾åÀÑ¤ß¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¥Ú¥é¤òÃ¡¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥í¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤è¡£²ó¤êÂ¤È¤«²ó¤Ã¤¿¸å¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤ê²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç£³ÀáÏ¢Â³£ÇµÀï¤òÍ¥½Ð¡£¼ã¾¾¡Ê£´Ãå¡Ë¢ª»ùÅç¡Ê£²Ãå¡Ë¤È¥ê¥º¥àÎÉ¹¥¤Ç¡Ö¤³¤³£³Àá¤Ï¡¢Á°¸¡¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤¢¤¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¼«Ê¬¤Î´¶ÀÄÌ¤ê¤Ë¥Ú¥é¤òÃ¡¤ÊÑ¤¨¤Æ¡¢Àµ²ò¤Î³ÎÎ¨¤¬£±£°£°¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬Í¥½Ð¤Ø¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ú¥éÄ´À°¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£Ç¯¤Ï¤Þ¤À¹¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÍ¥¾¡¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¿¿·õ¾¡Éé¤·¤Þ¤¹¡×¡££³Ï¢Â³Í¥½Ð¤Çà£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾á¤ò²Ì¤¿¤¹¡£