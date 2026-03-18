◇プロボクシング・WBOアジア・パシフィック（AP）ライト級タイトルマッチ10回戦 宇津木秀《○判定●》アオキ・クリスチャーノ（2026年3月18日 東京・後楽園ホール）

WBO―APライト級王者の宇津木秀（31＝ワタナベ）が同級12位アオキ・クリスチャーノ（37＝角海老宝石）を3―0判定で下し、3度目の防衛に成功した。

上下への打ち分けでペースを握り続けた宇津木だが、重心を下げながら突進してくるアオキに苦戦。5回には相手の左フックを被弾してぐらつく場面もあったが中差で逃げ切った。試合後「負けていると思った」と話した宇津木は「アオキ選手は自分のタイトルと世界ランキングを取るんだ、という気持ちが強かった」と相手を称えながら「自分の課題が見つかった試合。反省です」と消化不良に終わり、肩を落とした。

ライト級の世界ランキングでWBO5位、WBA6位、WBC9位に位置し「世界を見据えて、この試合は勝ちたかった」と“世界前哨戦”と位置づけていたことを明かした。1月下旬には米ロサンゼルスで約2週間のスパーリング合宿も敢行。現地では元WBC世界フェザー級王者で現IBF世界ライト級5位マーク・マグサヨ（30＝フィリピン）ら強敵と手合わせ。「（世界に）もうちょっとでいけるという思いがあった」と収穫と手応えは十分だったが「自分に過信していた。今日の試合で気持ち的には振り出しに戻った」。

V3に成功したが、最後まで反省の弁が口をついた王者。「自分に厳しく、また世界を目指してやっていきたい」。上のステップに上がるための試練を乗り越え、夢への道を切り開いてみせる。