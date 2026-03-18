Image: NASA via Gizmodo US

言ってることがかっこよすぎる。

NASAの月探査計画は新長官のもと、大幅な見直しが進行中。来年は月面が活気あふれる場所になるかもしれません。

NASAのジャレッド・アイザックマンは先日、『SpaceFlight Now』のインタビューで、「2027年には毎月1回の月面着陸ミッションを実施する」という野心あふれる計画を明らかにしました。

こうした定期ミッションの目的は、月面基地を建設すること。宇宙飛行士が地球軌道外で生活する方法を開発するための実験場としての役割を担います。

「月面基地を建設し、そこに滞在するつもりなら、月への往復ミッションを数多く行なう必要がある」とアイザックマン長官はインタビューで語っています。

月面着陸

今後のミッションは、NASAのアルテミス計画の重要な要素を担う「商業月面ペイロードサービス（CLPS）」イニシアチブの一環です。総額26億ドル（約4131億円）の契約にもとづき、様々な企業が2028年までにペイロードの開発と月面着陸を実現する任務を担っています。

アイザックマン氏は「2027年初頭から、毎月1回のペースで月面南極に着陸機を送り込みたい」と展望を語ります。「月面には建設すべきものが山ほどある」。

さらに、月面基地に必要なインフラとして、航行、通信、原子力発電や推進システムを含む発電設備などを挙げました。

NASAには時間的猶予はあまりありません。米政府は先日、NASAに対し「2030年までに恒久的な月面基地の初期要素を構築する」よう指示する大統領令を発令しました。月面基地の目的は、火星など、さらなる遠隔地への深宇宙探査を実現するため、月面に宇宙飛行士を長期的かつ持続的に駐留させること。

アルテミス計画もアップデート

2月下旬、アイザックマン氏はNASAで進行中のアルテミス計画に関して、複数の変更を発表しました。まず、NASAは2027年にオリオン宇宙船と民間の着陸船を地球周回軌道上でランデブーさせ、それらを使って宇宙飛行士を月面に着陸させる計画です。

NASAは2028年に宇宙飛行士の月面着陸を試みる予定。場合によっては同年に2度実施する可能性もあり、それぞれ「アルテミス4号｣「アルテミス5号」と名付けられます。

飛行頻度が加速しているのは、多くの宇宙飛行士を月面に送り込むことに備えて月面を整備することと密接につながっており、だからこそ月への月次ミッションが必要なのだとか。

しかし、それが実現可能かどうかはまた別の問題。これまでに4回のCLPSミッションが月に向けて打ち上げられ、そのうち3回が過去2年間で月面着陸に成功しています。

月面着陸は容易な任務ではなく、民間企業はNASAの最新のアルテミス計画に対応するため、着陸機の生産を強化する必要があります。

オリオン宇宙船とSLSロケットによる初の有人飛行となる「アルテミス2」ミッションは、今年4月に打ち上げ予定です。