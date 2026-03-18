春、何着るか悩んでる人へ！【無印良品】40・50代が真似したい「大人っぽコーデ」

暖かくなり、爽やかで華やかな服装が気になる春。とはいえ、派手見えしすぎない大人らしいバランスを心がけたいところ。そんな時は、ナチュラルな雰囲気で春らしい着こなしを楽しめる【無印良品】のアイテムが頼りになります。今回は40・50代におすすめの、大人っぽい春コーデに注目しました。

リネン素材で華やかカラーもナチュラルな印象に

【無印良品】「婦人 リネン 洗いざらし 長袖シャツワンピース」\6,990（税込）

ダークオレンジのシャツワンピースを主役にした、春らしさたっぷりのスタイル。主張が強めのカラーも、リネン素材ならナチュラルで柔らかな印象です。裾側のボタンをはずしてパンツをのぞかせれば、余裕を感じる大人なコーデに仕上がりそう。肌寒い日は、ベストやジャケットを重ねるレイヤードスタイルもおすすめです。

ヘンリーネックでシンプルコーデにこなれ感をプラス

【無印良品】「婦人 なめらかリブ編みヘンリーネック長袖Tシャツ」\1,990（税込）

シンプルな長袖Tシャツも、ヘンリーネックならこなれ感アップ。「なめらかで柔らかな肌触り」（公式サイトより）で、程よく体にフィットしながら快適に着られそうです。首元のボタンをはずしてインナーを見せれば、シンプルな中に奥行きが生まれてぐっと今っぽい印象に。ジーンズを合わせてラフに仕上げるほか、スラックスなどでちょっぴりきれいめに寄せるのもおすすめです。

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Writer：Anne.M