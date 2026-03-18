「ももいろクローバーＺ」の高城れにが１８日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。睡眠時間が極端に短いことを明かした。

今回は「ロングスリーパー＆ショートスリーパー春の快眠ＳＰ」。短い睡眠でも大丈夫なショートスリーパー代表として出演の高城はＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「睡眠時間は何時間くらい？」と聞かれると「私は休みの日だと、２時間くらいです」と即答。

「休みの日こそ自分の時間を大事にしたいし、みんなが寝てる時間にこの世界を満喫してるんだぞって優越感に浸りたいんですよ」と続けたところで上田は「何日か後に泥のように眠ったりしないの？」と問いかけ。

高城は「あんまりなくて。過去に占い師さんに『あなたは三重生命線がある』って言われて」と親指と人指し指の間近辺に３本の線がある手相を披露。「なかなか、この手相を持っている人っていなくて。『芸能界では黒柳徹子さんとあなただ』って言われたんで、その言葉を信じて」と笑顔で口にした。

さらに「私の辞書にはあんまり朝という文字がなくて」と続けると「夜がずっと続いちゃってる日もあって。お酒が大好きなので、一緒に飲んでるお友達とかに『眠い？ まだ眠くないよね？ 大丈夫だよね？ じゃあ、飲もう！』って圧をかけちゃうんですよ。朝の５時とか６時くらいまで」とニッコリ。

上田に「飲み友達、どんどん減ってない？」と聞かれると「減ってます。１人しかいないです、今」と正直に答えていた。