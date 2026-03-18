◆Ｊ１百年構想リーグ西▽第７節 神戸２―２（ＰＫ３―５）Ｇ大阪（１８日・ノエビアスタジアム神戸）

神戸はホームでＰＫ戦の末、Ｇ大阪に敗れて首位を明け渡し、２位に後退した。この日は元日本代表ＦＷ大迫勇也と同ＭＦ武藤嘉紀がベンチ外。今季就任したミヒャエル・スキッベ監督はその理由について「大迫は筋肉系の問題」と説明。さらに、武藤については「手術した。何週間か欠場する。正確なことは言えない」と部位などは明かさなかったが、しばらく戦列離脱することだけは明言した。クラブは詳細について「確認中」としている。

武藤は昨季、腰を手術。今季は前節までリーグ５節全て先発出場していた（第５節・広島戦は３月２７日にノエスタで開催）。

この日、敗戦の中にもキラリと光ったのが、前半６分に左足で先制弾を決めたＦＷ小松蓮。これでリーグ３戦連発。昨季Ｊ２秋田から移籍し、今季好調のレフティーは「出ている選手がやらないといけない。常に手を点を取ることを考えている」と大迫、武藤の不在をカバーする気概を見せた。８強入りしたＡＣＬＥを含む公式戦の連勝は４で止まったが、スキッベ監督も「悲しがってばかりいられない。次の試合でクオリティーを出せればいい」と巻き返しを誓った。