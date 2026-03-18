◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第７節 ＦＣ東京２―１千葉（１８日・フクダ電子アリーナ）

ＦＣ東京が千葉を２―１で下した。

松橋力蔵監督は試合を総括し「９０分で決着をつけられて非常にうれしい。選手の頑張りに感謝している」と選手をたたえた。

同点に追いつかれた直後の佐藤龍之介の決勝ゴールには、直前の失点に関与していたこともあり指揮官は「自作自演」とコメント。「勝ったから言えますけど、我々が目標にしているところに到達する上では軽いプレー。少なくしていかないといけないですし、そこの精度は日常でしか変えられない。どう大事にしていけるか」とげきを飛ばした。

勝利したものの、前半の押し込む展開で得点はＰＫの１点のみ。「目的は点を取ることなので、手段が目的になっているように見えなくもない部分はあった」と改善点をあげ、「（ゴール）期待値が高い中で点をきめなければ。上に行くチームは期待値を上回っていくことが大事なので突き詰めたい」と向上を誓った。

試合前に同じ勝ち点で並んでいた町田が敗れ、単独２位に浮上。次節は“アウェー・味スタ”で東京ダービーに挑む。