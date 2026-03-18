女優かたせ梨乃（68）が、17日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演し、レギュラー出演している「あさこ・梨乃の5万円旅」での人生初体験について告白した。

お笑いタレントいとうあさこや、ゲストとともに、予算5万円（現在は5万5000円）で節約しながら、1泊2日の国内旅行をする旅ロケ番組。19年5月にスタートし、21日に放送される23回目の旅は、山口県の錦帯橋から広島県の竹原市までを旅する。ゲストには元AKB48の女優・前田敦子を迎えた。

試食や試飲をフル活用するなど、無料や少しでも安い食事などを探すケチケチ旅が人気。伊集院光からは「次は5万円なんか遥かに超える金額で、プライベートで行ったろか？みたいな？」と問われた。

するとかたせは、「でもね、この番組を始めるまで私、切符の買い方も分かっていなかったんですよ、電車の」と驚きの発言。伊集院は「銀幕スターの感じだね」とうなずいた。

かたせは「ビジネスホテルに泊まったこともないし」とも告白。「でも清潔なところで、5000、6000円のところに泊まっているんですよ。ベッドもシングルより大きいじゃない？とか、入口で自分で歯ブラシとか持って行かないとダメなところとか、いろんなことを知った」。番組ロケを通じて知ったルールや価値観を、笑顔で明かしていた。