タレントの菊地亜美が１８日までに自身のインスタグラムを更新。娘の進級式でのショットが話題を集めている。

菊地は「あっという間に幼稚園の２年間が終わり、進級式へ」と書き始め、「夫に撮ってもらった写真が、微妙な瞬間ばかりだったのが悔やまれます笑」と夫が撮影した娘との自然体ショットをアップ。

「小さい体が少しずつ成長していき、幼稚園行事は毎回いろんなことを思い出して涙涙大人になると３年の区切りってなかなかないけど、幼稚園や中学校、高校…３年間での成長って本当に凄まじいなと思う」と思い出を振り返った。

さらに「手の込んでるように見えて褒めてもらったヘアスタイルは、実はＡｍａｚｏｎで前日に頼んだウィッグ」と娘のヘアスタイルについて明かし、「娘の髪の毛が猫っ毛でかなり少ないのでボリューム出ないのだけど、さくっとつけてボリューム感ましました」と説明した。

この投稿にファンからは「卒園式の写真って、自分が一番可愛いの選ぶの多い中、あみちゃん好きすぎる、笑 本当に可愛い人ってこういう人だよね」「自分の娘が小学校に入学した頃を思い出します」「あみちゃんの躍動感」「あみちゃんみたいなお母さんなら幸せ」「こういう何気ない瞬間の写真って貴重ですよね」などの声が寄せられている。