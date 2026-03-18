7人組グループ・なにわ男子が18日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『スーパー・ニンテンドー・ワールド』開業5周年アニバーサリー・セレモニーに登場。互いに5周年を迎えての喜びや、好きなキャラクターについて明かしました。

■「全員そろってこの場に立てることがすごくうれしい」

5周年を迎えた『スーパー・ニンテンドー・ワールド』について、大橋和也さん（28）は「この『スーパー・ニンテンドー・ワールド』が5年たつってことですよね。なんと、なにわ男子もデビューして5周年がたったんですよ。ありがとうございます。そんな同い年の場所でね、なにわ男子全員そろってこの場に立てることがすごくうれしいし、来られたことがすごくうれしいです」と喜びを明かしました。

■「一緒に成長していけたらいいな」

また、大橋さんには好きなキャラクターがいるそうで、「私事なんですけども、本当に僕めちゃくちゃヨッシー大好きで。メンバーカラーも緑なんで一緒なんですけど、本当に横に立つのがすごくドキドキしてたんですけど、さっき励ましてくれて、緊張ほぐれました」と語り、メンバーからも「お似合いやな」と声が上がっていました。

小さい頃からパークに来場しているという長尾謙杜さん（23）も「『スーパー・ニンテンドー・ワールド』ができたときも来させていただいたんですけれども、それから5年たって、日本が世界に誇るステキなワールドがこうやって5周年、そして僕たちも5周年で、より一緒に成長していけたらいいなと感じています」と話しました。