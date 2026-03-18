スタジオジブリ・宮崎吾朗さん、鈴木敏夫さんが17日、東京・小金井市で行われた『宮粼 駿のパノラマボックス メディア取材会』に出席し、宮粼駿監督の印象的なエピソードを明かしました。

■パノラマボックスとは

“パノラマボックス”はジブリパークに展示するために作成され、7月より『ジブリの大倉庫』の企画展示室にて公開される予定です。

鈴木さんから「パノラマボックスってなんなの」と問いかけられた吾朗さんは「パノラマボックスっていうね、単語ないんですよね。宮粼駿の発明らしくて、よく言われるのは“アートボックス”とかそういう形で言われますけども。要するに、絵を切り抜いてそれを奥から手前に向かって重ねながら空間を作っていくって技法そのものは古くは16世紀ぐらいからあって、同時にオペラの舞台なんかで、かきわりで奥行きを作っていきますよね。それのお土産おもちゃみたいなものが19世紀ぐらい売られてたっていうのを聞いていまして、そういうものの影響でたぶん宮粼駿が最初に見たのはキャラメルのおまけとか、キャラメルの内箱が切り紙細工になっていて、そういうものでよく遊んだって言っていましたので、その辺りが原点なんじゃないかなって思いますね」と話しました。

■「宮粼駿の感想が良かった」

父である宮粼駿さんの印象的だった出来事があるという吾朗さん。「朝、取材のみなさん入る前に、ジブリの保育園があるんですけど。そこの子どもたちに来てもらって、見てもらったんですよね。子どもたちもすごく面白がって見てくれたんですけど、その様子を見た宮粼駿の感想が良かったんですよ。“子どものためのジブリが帰ってきた”って言って、すごく喜んで帰って行きましたね」と明かしました。