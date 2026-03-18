資源エネルギー庁は3月16日時点のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均店頭販売価格を発表。新潟は190．6円で調査開始以来、過去最高を更新しました。この原油高騰など様々な影響をもたらしているのが、アメリカによるイランへの軍事攻撃です。イラン情勢が不安定さを増す中、3月19日、日米首脳会談に臨む高市首相。外務大臣も務めた田中真紀子さんは日本の立場できちんと意見を言うべきだと訴えています。

■「日本の立場で意見を」元外務大臣・田中真紀子氏が訴え

【田中真紀子氏】

「『あなたの外交間違っていますよ』と『こんなことやって、イランのやったらダメですよ』と言えるのかと。言えないでしょう。アメリカに行って、ものを言えないのなら会わないほうがいい」



先週、元外交官でフジテレビの解説委員などを務めた風間晋さんとの対談に応じたのは、高市首相とは当選同期で小泉政権時代には外務大臣も務めた田中真紀子さん。



アメリカのイランへの軍事攻撃が続く中、19日に予定される日米首脳会談について、日本のスタンスが見えてこないと指摘します。



【風間晋 氏】

「トランプ大統領・習近平国家主席の会談の前に、自分（高市首相）がトランプに会っておきたいということで、このタイミングで日米首脳会談がセットされたんだと思うが、にもかかわらずトランプ大統領が突然イランを攻撃してしまったので苦境に陥っているというのが実態ですよね？」



【田中真紀子 氏】

「だから状況を変えたらいい。あるいは発言を、『こういうことを言ってきます』というような覚悟があるのか、ないのか、日本は日本のスタンスで何を言うのか見えてこないで、ふらふら会いに行かないでもらいたい。変なことを約束させられても困る。行く前に『これは言ってきます』と行ってきたら『これしか言えませんでした』と。はっきり国民に対して（伝えるべき）。国民が政治の中心なんですから」

■トランプ大統領の発言は二転三転…日々情勢に変化

米中首脳会談は延期される見通しとなりましたが、イラン情勢をめぐるトランプ大統領の発言が二転三転し、事態は混迷を極めています。



【トランプ大統領（16日）】

「（ホルムズ海峡を経由する石油輸入は）日本は95％、中国は90％、ヨーロッパもかなりの割合。韓国は35％だ。だから彼らはホルムズ海峡で協力すべき」



16日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡での船舶の安全確保について、日本などを名指しして協力を求めたトランプ大統領ですが、わずか一日で態度が急変。



自身のSNSでNATO加盟国に加え、日本の支援も必要ないとの考えを示しています。



フランスのマクロン大統領がホルムズ海峡への支援要請について「参加はありえない」と発言するなど各国が否定的な考えを示したことで事実上の撤回に追い込まれた形です。



【高市首相】

「日々情勢が変わるこのタイミング。その中でG7の首脳の中で真っ先にトランプ大統領と直接会うということですから、日米関係を強化することを確認していきたい。さらには今のイラン情勢も含む問題についてしっかりと議論を深めていく」

■各国との付き合い方に指摘も「アメリカのほうばかり向いている」

18日朝の参院予算委員会で日米首脳会談への意気込みを語った高市首相。ただ、田中真紀子さんは各国との付き合い方にはバランスが必要だと指摘します。



【田中真紀子 氏】

「日本はやっぱり中国との関係もある。だから、バランスよく他のアジアの国とも、ヨーロッパとも話をしていかないと。高市首相になったら、アメリカのほうにばっかり向いているという感じを私は受けている」



すでに高市首相が日米首脳会談でトランプ大統領に対し、アラスカ州の原油の増産に向けて協力し、その原油を調達する意向を伝える方針であることが明らかに。



日米関税交渉で合意の条件となった日本の5500億ドルの投資案件の一つとして調整を進めているということです。



【田中真紀子 氏】

「日米安保は必要だけれど、日本はアメリカに言われるとおり、唯々諾々となんでも飲み込むのではなくて、今のようなトランプさんが起こしている外交上の問題については日本独自の立場で意見を言っていいのではないかと思う」



近く、イランから撤退するとの考えも示したトランプ大統領ですが、政府内には「また変わるかもしれない」といった懐疑的な見方が強く、日米首脳会談の場で高市首相がトランプ大統領に日本の立場から意見を言えるのか、その手腕が試されることになります。