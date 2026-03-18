日本政府観光局が発表した２月の訪日外国人客数で、中国からの訪日客数は減少が続いた。

今後は中東情勢の悪化の影響も懸念され、航空機の運航の制約や旅行控えなどが訪日客数を押し下げる可能性もある。

全体の訪日客数は２月として過去最高を更新し、好調な状況は維持している。国・地域別で首位の韓国は２８・２％増となり、２か月連続で１００万人を超えた。誘客を強化している欧米からの訪日客数も引き続き好調だ。米国は１４・７％増の２１万９７００人、英国は１３・３％増の３万５６００人などとなった。

それでも、これまで約３割を占めていた訪日中国人客の急減による影響は出ている。中国人が外国人宿泊者数の４割程度を占める静岡県では、静岡―上海間の定期便が２０２５年１２月〜今年３月に欠航となり、４月以降の運航も未定だ。県観光振興課によると、２月だけで１２０件のキャンセルが出たホテルもあったという。

２月末以降の中東情勢の悪化による影響はまだ見通せていない。

日本航空は羽田―ドーハ間の定期便を３月末まで欠航する。中東の空港は日本から欧州やアフリカへ向かう人が乗り継ぎで使うケースが多く、逆に欧州などからの訪日客も利用する。今後の状況次第では「欧州への乗り継ぎ便に影響が広がる可能性もある」（航空大手）との声も出ている。原油の供給が不安定となっていることから、燃料価格に応じて運賃に上乗せされる「燃油サーチャージ」が増え、運賃の上昇が旅行控えにつながる可能性もある。