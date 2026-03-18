歌手でタレントのあのが１８日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。寝ても寝ても足りないロングスリーパーゆえの苦労を明かした。

今回は「ロングスリーパー＆ショートスリーパー春の快眠ＳＰ」。ロングスリーパー代表として出演のあのは「翌日が休みって分かってたら、朝５時に寝て１８時とかまで１３時間くらいは（寝る）。結局、仕事がある日は朝５時に寝て、次の日、６時に起きたりするから、１時間しか寝れなくて、めっちゃイライラするし…」と話し出すと「（寝不足で）ＶＴＲを見るのとか、めちゃくちゃキツいですね。おいしいグルメ（のＶＴＲ）とか、ブツブツしゃべってるヤツとかを見てると、眠くなっちゃって、カメラが見てないところで、こうやったりします」と自分のほおを叩くジェスチャーを披露した。

さらに「ロングスリーパーの人は共感してくれると思うんですけど、次の日の仕事が早い時は寝坊がとにかく怖い。寝ないってします。次の日が早い時は」と明かすと「この間は現場に着いたら柳沢慎吾がいて。もう、その日１日、地獄でした。本当にうるさくて。カメラ回ってない時もずっとウィンクしたり、『ウー！』って（パトカーのサイレンのマネ）したり、『あばよ！』ってしたり、マジで帰れよ！って思って」と訴えていた。