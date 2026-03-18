再びドル高が強まる イラン情勢が再び緊迫化 ドル円は１５９円台半ば＝ＮＹ為替序盤 再びドル高が強まる イラン情勢が再び緊迫化 ドル円は１５９円台半ば＝ＮＹ為替序盤

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きょうの為替市場、ＮＹ時間に入って再びドル高が強まっており、ドル円は１５９円台半ばに上昇。イラン情勢が再び緊迫化しており、イスラエルがイランのサウス・パルスガス田に空爆を実施したとイラン側が主張。それに対してイラン側は報復を表明しており、サウジやカタール、ＵＡＥのエネルギー施設を攻撃すると警告している。



また、先ほど発表の２月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想を上回ったこともドルをサポート。



午後にＦＯＭＣの結果公表を控えている。今回は据え置きが確実視されており、注目は最新の委員の金利見通し（ドットプロット）やパウエル議長の会見になりそうだ。



エコノミストは、「ＦＲＢの二大責務、すなわち最大雇用と物価の安定の双方へのリスクを認識する可能性が高い」と予想。委員の投票については、ミラン理事とウォラー理事は利下げを主張し、ボウマン理事も３人目のハト派的な反対票を投じる可能性があるとも指摘している。



ドットプロットについては、前回１２月とほぼ変わらずを見込んでおり、中央値は年内に１回、２７年に１回の利下げを見込んでいるようだ。経済見通しについては、総合インフレとコアインフレの上方修正、ＧＤＰ見通しの下方修正、失業率の上方修正が示される可能性が高いという。



現地時間午後２時（日本時間１９日午前３時）に結果が公表される。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５９円と１５９．５０円に観測されている。



18日（水）

159.00（12.3億ドル）

159.50（14.1億ドル）



19日（木）

159.00（6.3億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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