宇都宮ブレックスがEASL準決勝進出…ジェレット27得点、琉球と日本勢対決へ

3月18日、タップ・サック・マルチスポーツ・パビリオンで「EASL FINALS MACAU 2026」準々決勝が行われ、宇都宮ブレックス（日本／グループA1位）が85－64で新北キングス（台湾／グループC2位）に勝利した。

宇都宮は試合開始4分ほどで10－5とリードを奪ったが、相手守備のプレッシャーに苦しめられ0－16のラン。第1クォーターは重苦しい入りだった。しかし、第2クォーター序盤に新北のモハマドシナ・バヘディが負傷し、車椅子に乗せられ退場するアクシデントが発生。劣勢だった宇都宮は、時間が止まっている間にハドルを組むと、その後にグラント・ジェレット、遠藤祐亮、比江島慎らの3ポイントが決まる怒涛の猛攻で逆転に成功した。

好守の歯車が噛み合いだした宇都宮は、主導権を奪取して試合を展開。後半は一進一退の時間帯もあったが、第3クォーターを19－13、第4クォーターを18－14とリードを広げる展開。最後は45歳の田臥勇太もコートに立ち



、21点差をつける快勝だった。

個人スタッツでは、ジェレットが27得点12リバウンドでダブルダブルを達成。司令塔のD.J・ニュービルが20得点6アシスト、竹内公輔が5得点11リバウンド、比江島が7得点6リバウンド5アシストをマークした。

この試合の結果、20日に行われる準決勝では琉球ゴールデンキングスと対戦することが決定。2連覇中のBリーグ勢が、またしても決勝に進むことになった。

■試合結果



宇都宮ブレックス ー 新北キングス



UBX｜12｜14｜19｜18｜＝85



NTK ｜23｜36｜13｜14｜＝64