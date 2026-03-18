土壇場同点被弾もG大阪が神戸にPK戦勝利で首位浮上、Jデビュー内野航太郎が筑波大同期DF池谷といきなり対決

土壇場同点被弾もG大阪が神戸にPK戦勝利で首位浮上、Jデビュー内野航太郎が筑波大同期DF池谷といきなり対決