水戸がJ1昇格後初の90分勝利!! 横浜FMは今季5敗目
[3.18 J1百年構想リーグEAST第7節 水戸 1-0 横浜FM Ksスタ]
水戸ホーリーホックは18日、J1百年構想リーグEAST第7節で横浜F・マリノスを1-0で破って昇格後初の90分間での勝利を収めた。
前半は水戸がゴールに迫る場面が目立った。まずは前半7分、FW多田圭佑がMF新井瑞希からのクロスを頭で折り返すとDFダニーロがGK木村凌也との空中戦を制してヘディングシュート。これはゴールライン上でDF加藤蓮にクリアされた。
前半19分にも新井が左サイドからチャンスメイクし、ニアで引き取ったMF鳥海芳樹がファーサイドへパス。FW渡邉新太が左足で強烈なシュートを放ったがGKの正面に飛んだ。前半はスコアが動かず0-0で終了した。
横浜FMは後半9分、MFテヴィスのスルーパスでFWディーン・デイビッドが抜け出して決定機を迎えた。しかしシュートはGK西川幸之介に阻まれ、先制点とはならなかった。
すると後半17分、水戸が相手のミスを見逃さず試合を動かした。鳥海が右サイドからアーリークロスを送ると相手DFトーマス・デンがトラップミス。GK木村はクロスのコースへ動いていたためゴールが無人となるなか、多田が冷静にゴールに押し込んだ。
水戸がそのまま逃げ切って3ポイントを獲得。横浜FMは今季5敗目となった。
水戸ホーリーホックは18日、J1百年構想リーグEAST第7節で横浜F・マリノスを1-0で破って昇格後初の90分間での勝利を収めた。
前半は水戸がゴールに迫る場面が目立った。まずは前半7分、FW多田圭佑がMF新井瑞希からのクロスを頭で折り返すとDFダニーロがGK木村凌也との空中戦を制してヘディングシュート。これはゴールライン上でDF加藤蓮にクリアされた。
横浜FMは後半9分、MFテヴィスのスルーパスでFWディーン・デイビッドが抜け出して決定機を迎えた。しかしシュートはGK西川幸之介に阻まれ、先制点とはならなかった。
すると後半17分、水戸が相手のミスを見逃さず試合を動かした。鳥海が右サイドからアーリークロスを送ると相手DFトーマス・デンがトラップミス。GK木村はクロスのコースへ動いていたためゴールが無人となるなか、多田が冷静にゴールに押し込んだ。
水戸がそのまま逃げ切って3ポイントを獲得。横浜FMは今季5敗目となった。