一瞬の隙を突かれて千葉に追い付かれるも…直後に佐藤龍之介が決勝弾!! 逃げ切ったFC東京が今季2度目の3連勝!!
[3.18 J1百年構想リーグEAST第7節 千葉 1-2 FC東京 フクアリ]
J1百年構想リーグEASTは18日に第7節を行い、フクダ電子アリーナではジェフユナイテッド千葉とFC東京が対戦。2-1の勝利を収めたFC東京が今季2度目の3連勝を飾った。
ホームの千葉は前節横浜FM戦(●0-2)から先発6人を入れ替え、FW松村拓実、MFイサカ・ゼイン、MF天笠泰輝、DF鈴木大輔、今季初出場となるDF鳥海晃司、GK鈴木椋大らを先発起用。一方、アウェーのFC東京は前節水戸戦(☆1-1)から同じく先発6人を入れ替え、MF遠藤渓太、DF稲村隼翔、今季初先発となるFW仲川輝人、MF山田楓喜、MF小泉慶、DF橋本健人らがスターティングメンバーに名を連ねた。
前半8分にゴールに迫ったのはFC東京だった。遠藤、仲川と縦パスを連続して通すと、PA内にFW長倉幹樹が侵入。フィニッシュに持ち込んだものの、距離を詰めた鈴木椋大に阻まれてしまう。さらに18分には長倉がPA内右から送ったクロスをDF室谷成がヘディングで狙うが、鈴木椋大に右手1本で弾き出されてしまい、ネットを揺らすには至らなかった。
しかし、26分、MF常盤亨太が放ったシュートがMF津久井匠海のハンドを誘うと、FC東京にPKが与えられる。キッカーを務めたDFアレクサンダー・ショルツがきっちりとネットを揺らし、FC東京が先制に成功した。さらに36分にはCKから長倉がヘディングシュートを放つが、ライン上の津久井にクリアされてしまう。
前半のシュート数を1本に抑えられた千葉は後半開始からFW呉屋大翔とMF安井拓也を投入し、流れを変えようと試みる。11分には安井が枠を捉えるミドルシュートを放つが、これはGKキム・スンギュの守備範囲に飛んでしまった。
15分にはFC東京に追加点のチャンス。遠藤のワンタッチパスに反応した長倉がPA内に持ち込んだものの、シュートは鈴木椋大に阻まれて2点目とはいかなかった。
すると、33分、相手のバックパスを拾ったイサカがPA内まで運んで放ったシュートのこぼれ球を安井が蹴り込み、千葉が試合を振り出しに戻す。しかし、2分後の35分、PA内右からFW野澤零温が送ったグラウンダーのクロスをMF佐藤龍之介が右足で決め、FC東京がすぐさま勝ち越しに成功した。
その後、FC東京に追加点こそ生まれなかったものの、千葉の反撃を許さずに逃げ切り、2-1の勝利を収めた。
J1百年構想リーグEASTは18日に第7節を行い、フクダ電子アリーナではジェフユナイテッド千葉とFC東京が対戦。2-1の勝利を収めたFC東京が今季2度目の3連勝を飾った。
ホームの千葉は前節横浜FM戦(●0-2)から先発6人を入れ替え、FW松村拓実、MFイサカ・ゼイン、MF天笠泰輝、DF鈴木大輔、今季初出場となるDF鳥海晃司、GK鈴木椋大らを先発起用。一方、アウェーのFC東京は前節水戸戦(☆1-1)から同じく先発6人を入れ替え、MF遠藤渓太、DF稲村隼翔、今季初先発となるFW仲川輝人、MF山田楓喜、MF小泉慶、DF橋本健人らがスターティングメンバーに名を連ねた。
しかし、26分、MF常盤亨太が放ったシュートがMF津久井匠海のハンドを誘うと、FC東京にPKが与えられる。キッカーを務めたDFアレクサンダー・ショルツがきっちりとネットを揺らし、FC東京が先制に成功した。さらに36分にはCKから長倉がヘディングシュートを放つが、ライン上の津久井にクリアされてしまう。
前半のシュート数を1本に抑えられた千葉は後半開始からFW呉屋大翔とMF安井拓也を投入し、流れを変えようと試みる。11分には安井が枠を捉えるミドルシュートを放つが、これはGKキム・スンギュの守備範囲に飛んでしまった。
15分にはFC東京に追加点のチャンス。遠藤のワンタッチパスに反応した長倉がPA内に持ち込んだものの、シュートは鈴木椋大に阻まれて2点目とはいかなかった。
すると、33分、相手のバックパスを拾ったイサカがPA内まで運んで放ったシュートのこぼれ球を安井が蹴り込み、千葉が試合を振り出しに戻す。しかし、2分後の35分、PA内右からFW野澤零温が送ったグラウンダーのクロスをMF佐藤龍之介が右足で決め、FC東京がすぐさま勝ち越しに成功した。
その後、FC東京に追加点こそ生まれなかったものの、千葉の反撃を許さずに逃げ切り、2-1の勝利を収めた。