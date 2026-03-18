川崎Fが開幕節以来の90分間での勝利! 脇坂泰斗とエリソンの2発で東京V撃破
[3.18 J1百年構想EAST第7節 東京V 1-2 川崎F 味スタ]
J1百年構想リーグEASTは18日に第7節を行った。東京ヴェルディと川崎フロンターレの対戦は、川崎Fが2-1で勝利した。
川崎Fが前半9分に先制。敵陣付近でマルシーニョが右にパスを出し、MF脇坂泰斗が収める。すかさず放った左足ミドルは相手に当たって軌道が変わり、そのままゴールに吸い込まれた。
追いかける東京Vはセットプレーでチャンスを見出すが、ゴール枠内を捉えない。川崎Fは後半23分に追加点。自陣からのロングカウンターでエリソンがドリブルで疾走する。パスを受けたマルシーニョのシュートはブロックに遭うが、こぼれ球をエリソンが叩き込み、2-0と点差を広げた。
東京Vも前半42分にFW新井悠太がゴールネットを揺らすが、直前の動き出しでオフサイドが認められ、ノーゴールとなった。
前半は川崎Fが2-0のリードで折り返す。後半は拮抗状態が続くも、スコアは動かず。東京Vは攻勢を強めるが、GKスベンド・ブローダーセンの堅守を崩せなかった。
試合はそのまま終了し、川崎Fが2-0で勝利。開幕節以来となる90分間での2勝目となった。東京Vは2試合ぶりとなる今季3敗目となった。
J1百年構想リーグEASTは18日に第7節を行った。東京ヴェルディと川崎フロンターレの対戦は、川崎Fが2-1で勝利した。
川崎Fが前半9分に先制。敵陣付近でマルシーニョが右にパスを出し、MF脇坂泰斗が収める。すかさず放った左足ミドルは相手に当たって軌道が変わり、そのままゴールに吸い込まれた。
追いかける東京Vはセットプレーでチャンスを見出すが、ゴール枠内を捉えない。川崎Fは後半23分に追加点。自陣からのロングカウンターでエリソンがドリブルで疾走する。パスを受けたマルシーニョのシュートはブロックに遭うが、こぼれ球をエリソンが叩き込み、2-0と点差を広げた。
前半は川崎Fが2-0のリードで折り返す。後半は拮抗状態が続くも、スコアは動かず。東京Vは攻勢を強めるが、GKスベンド・ブローダーセンの堅守を崩せなかった。
試合はそのまま終了し、川崎Fが2-0で勝利。開幕節以来となる90分間での2勝目となった。東京Vは2試合ぶりとなる今季3敗目となった。